İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul Bölümlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İstenilen Belgeler

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs açıkça belirtilecektir.)

Kimlik Fotokopisi,

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Adli Sicil Belgesi

T.isans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

Yayınları içeren bilimsel dosya (Profesör kadrosuna başvuru için bilimsel yayın ve çalışmalar 6 takım halinde CD veya USB olarak, Doçent ve Doktor

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için bilimsel yayın ve çalışmalar 4 takım halinde CD veya USB olarak iletilmelidir.)

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır

e-Devlet Kapısından alman kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı,

Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Malı. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 18.03.2026

SON BAŞVURU TARİHİ : 01.04.2026