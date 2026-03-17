Eti Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü 24 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 14 ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) Engelli 4, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) Engelli 2, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) Engelli 8 olmak üzere toplam 14 engelli sürekli işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen 14 sürekli işçinin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 23.03.2026 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi tarafından,www.iskur.gov.trinternet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 10 ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY SÜREKLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) Eski Hükümlü/TMY 3, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) Eski Hükümlü/TMY 5 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) Eski Hükümlü 2 olmak üzere toplam 10 Eski Hükümlü/TMY sürekli işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen 10 sürekli işçinin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 23.03.2026 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi tarafından,www.iskur.gov.trinternet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.