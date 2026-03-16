İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim elemanları alınacaktır.

İstenen Belgeler:

Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Personel Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, yabancı Dil ve ALES sonuç belgesi, 2 adet fotoğraf (son 6 ay için de çekilmiş), Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (yurt dışından alınmış diplomaların denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

Fen Edebiyat, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kadrolarına yapılan başvurular, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu kadrolarına yapılan başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bayrampaşa Yerleşkesi Orta Mahallesi, Anıt Sokağı No: 2 D: 1, B Blok, 34040 Bayrampaşa/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurular ile eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara; https//www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.,

İlk Başvuru Tarihi : 16.03.2026

Son Başvuru Tarihi : 02.04.2026

Ön Değerlendirme Tarihi : 06.04.2026

Giriş Sınavı Giriş Tarihi : 07.04.2026

Sonuç Açıklama Tarihi : 08.04.2026

Sonuçların açıklanacağı Adres : https://www.yeniyuzyil.edu.tr

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

İlk Başvuru Tarihi : 16.03.2026

Son Başvuru Tarihi : 02.04.2026

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi kapsamında Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları ve ilanda belirtilen özel koşulları da taşımaları gerekmektedir.

Profesör adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan; 6 (altı) adet dosyayı (USB Bellek) içinde bir dilekçe ekinde istenen belgelerle birlikte rektörlüğe teslim eder. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan; 4 (dört) adet dosyayı (USB Bellek) içinde bir dilekçe ekinde istenen belgelerle birlikte Rektörlüğe teslim eder.

Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan; 4 (dört) adet dosyayı (USB Bellek) içinde bir dilekçe ekinde istenen belgelerle birlikte ilgili birime teslim eder.

Adayların https//www.yeniyuzyil.edu.tr internet adresindeki web sayfasından erişebilecekleri "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi' ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi, öğretim elemanı başvuru formu, personel bilgi formu, Asgari Koşulların Sağladığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname), YÖK formatlı özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, Yabancı Dil Belgesi 2 adet vesikalık resim (son altı ayda içinde çekilmiş), adli sicil ve arşiv kaydı, akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylı nüshaları (yurt dışından alınmış diplomaların denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

Başvuru Adresleri:

Tüm birimler için Profesör ve Doçent adaylarının başvuru adresi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul

Diş Hekimliği Fakültesi Dr.Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru adresi: İstabul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Sütlüce Mahallesi, Binektaşı Sokak, No:10 Beyoğlu / İstanbul

Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Meslek Yüksekokulu Dr.Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru adresi: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bayrampaşa Yerleşkesi Orta Mahallesi, Anıt Sokağı No:2 D:1, B Blok, 34040 Bayrampaşa/İstanbul

Not: . İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, doldurulması gereken formlara ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi 'ne https://www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.