Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 31 Mart 2026

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 16 Mart 2026 00:27, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 00:23
Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi) kadrolarına atanmak isteyen adayların;

. Dilekçesi ile bir adet vesikalık fotoğraf,

. YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

. Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,

. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu,

. Yayın listesini içeren Profesör ve Doçent için ve Dr. Öğr. Üyesi için üç (3) adet USB bellek ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

. İngilizce Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalı için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (İngilizce Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.)

NOT:

. Noter onaylı olarak istenilen belgeler başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup; atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

. Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

. İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Aynı zamanda eksik evraklar ile ilgili Üniversite tarafından tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Başvuruların kargo yolu ile veya şahsen aşağıda belirten yerleşkelerimize yapılması gerekmektedir.

Profesör ve Doçent ilanları kadro başvuruları:

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (Personel Daire Başkanlığı)

Altunizade Mah. Üniversite Sok No:14 Üsküdar - İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2842-2847)

2680/1-1

