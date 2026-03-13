Sağlık Bakanlığı Uzman Eczacı ve Eczacı Alacak

Sağlık Bakanlığından:

2026 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A-BAŞVURU İŞLEMLERİ VE GENEL ESASLAR

1) Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

2) Münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile kura sonucu yerleşenler listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.

3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

5) Başvuracak adaylar, EKİP üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir. Başvuru formunda genel kura seçeneğini işaretleyen ve tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylar, boş kalan münhal yerler için genel kuraya dahil edilecektir.

6) Başvurusunu kesinleştiren adaylar, "B- BAŞVURUYA ESAS İSTENEN BELGELER" başlığı altında yer alan durumlarına uygun istenen belgeleri başvuru sistemi üzerinden kaydedeceklerdir. Hatalı bilgi veya eksik belgeler ile yapılacak başvurular nedeniyle doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

7) 13/07/2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında; uzman diş tabibi, uzman eczacı, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak olan yerleştirmelerde, her bir adaya başvurusunun kabul edildiği fakat yerleşemediği her bir kura dönemi için bir (1) puan verilmek suretiyle hesaplanan toplam kura puanına göre yerleştirmenin yapılacağı puanlı kura sistemi uygulanacaktır. Bu sistemde adayların isimleri tercihleri ile birlikte, hesaplanan toplam kura puanı sayısınca tekrarlanarak kuraya dahil edilecektir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan kuralar puan hesaplamasına dahil edilmeyecektir.

8) Kura başvurusunu iptal etmek isteyen adaylar, 26.03.2026 - 13.04.2026 (saat 18.00'e kadar) tarihleri arasında EKİP üzerinden elektronik ortamda başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal eden adaylar, bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

9) Başvuru değerlendirme sonuçları, tebligat yerine geçmek üzere EKİP üzerinden açıklanacaktır. Başvurusu uygun görülmeyen adaylar, ret gerekçelerine elektronik ortamda itiraz edebilecek olup; alınan itirazların incelenmesi neticesinde sonuçları EKİP üzerinden açıklanacaktır.

10) İlan edilen münhal kadronun birim adlarının devamında veya münhal kadronun açıklama alanında istenen diğer şartlar varsa, başvuruda bulunacak adayın bu şartları göz önünde bulundurarak tercih yapması gerekmektedir. Kurada yerleşen adayın atama işlemleri sürecinde istenen bu şartlara sahip olup olmadığı yerleştikleri kurumlarca incelenecektir. Bu şartları sağlamayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamaları yerleştikleri kurumlarca yapılmayacaktır. Yerleşen aday atanması yönünden bu duruma ilişkin bir hak talep edemeyecektir.

11) Kura son başvuru tarihine kadar, başvuru yapılmak istenen unvan ve branşa ait diploma veya uzmanlık belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmemiş olanlar veya tescili iptal edilenler başvuruda bulunamayacaktır. Adaylar, diploma ve uzmanlık belgelerine ilişkin tescil bilgilerini, "Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası" sistemi üzerinden kontrol edebilirler. Söz konusu sisteme https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-doktor-bilgi-bankasi adresinden erişim sağlanabilmektedir.

12) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

13) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabiplerin Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

14) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek 17'nci maddesi çerçevesinde, kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Aynı kanun gereği 65 yaşından gün almış tabip ve uzman tabiplerin Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

15) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

16) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

17) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilan tarihleri dikkate alınarak bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

18) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

19) Kura sonucuna göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşenlerin atamaları, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Bu kapsamda atamaya engel hali bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

20) Kura sonucuna göre Sağlık Bakanlığı karolarına atanıp göreve başlayanların eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30'uncu maddesi "(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir.

B- BAŞVURUYA ESAS İSTENEN BELGELER

Adayların EKİP üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra aşağıda durumlarına uygun istenen belgeleri kura takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. Adaylar, istenilen belgeleri EKİP üzerinden kaydetmez veya eksik kaydederse, başvurularının kabul edilemeyeceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.

1) Halen Sağlık Bakanlığı dışında bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar ile en son bu kurum ve kuruluşlarda çalışmakta iken ayrıldığını beyan edenlerin, kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetvelini (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu internet adresinden temin edecekleri "Hitap Hizmet Dökümü" belgesini) EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. Sisteme yüklenecek bu belgede ilk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, varsa istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgiler bulunmalıdır.

2) Devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kapsamında Sağlık Bakanlığı dışında farklı bir kamu kurumuna atanmış tabip ve uzman tabiplerin, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamladıklarına dair kurumlarından alacakları DHY bitirme belgesini EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

3) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların, İçişleri Bakanlığınca tutulan Türk Soylu Yabancılar Kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi veya yabancılara mahsus kimlik belgesinin ön ve arka yüzlü suretlerini EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

C- BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEK OLANLAR

Aşağıda belirtilen durumlara sahip olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımadığı anlaşılanlar,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,

4) 4924 sayılı Kanun kapsamında halen sözleşmeli olarak çalışanlar,

5) Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan tabip ve uzman tabipler,

6) Emekli olan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

7) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

8) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların diş tabibi unvanına, uzman eczacı tescili olanların ise eczacı unvanına başvurması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.)

9) Başvuruya esas istenen bilgi ve belgeleri eksik veya hatalı olanlar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar.

D-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar, atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecek veya elden teslim edeceklerdir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği görevini yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

d) Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet)

e) Mal bildirim formu

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu internet adresinden temin edecekleri "Hitap Hizmet Dökümü" belgesini)

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge. (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRESLER:

. Sağlık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar;

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Şehit Mehmet Bayraktar Cad. No: 3 Çankaya/ ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

. Diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.