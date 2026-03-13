Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 11 sözleşmeli personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca, 2024 veya 2025 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 11 (on bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek,

f) Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

- Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

- Gruplara ilişkin ücret cetvelleri, "POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU" kısmında belirtilmiştir.

1- Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (4 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

1. Java programlama diliyle yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2. Nesne yönelimli uygulama geliştirme (OOP), SOLID prensipleri ve tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. SOA, JAAS, JPA-2, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle, Git konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. PostgreSQL ve Oracle ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, sorgu performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. HTML5, CSS3, Javascript teknolojileri gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Angular veya React frameworklerinden en az birinde detaylı bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Tomcat, Wildfly, Nginx uygulama sunucularının yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Proje yaşam döngüsü ürünleri (Nuxeo, Nexus, Redmine, Jenkins, Gitlab, vb.) yönetimi ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Devops, CI/CD süreçleri, konteyner mimarisi, docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Mikro servis mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

14. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. Monitoring, logging ve observability yaklaşımlarını bilen; sistem izleme stratejileri geliştirebilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17. Yazılım güvenliği, secure coding prensipleri ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SSDLC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18. Takım çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü, disiplinli, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak,

19. Analitik düşünme yeteneği gelişmiş, hızlı ve etkin problem çözme becerisine sahip olmak.

2- Kıdemli .Net Yazılım Uzmanı (2 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

1. .Net teknolojileri ile yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2. Nesne yönelimli uygulama geliştirme ve tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Web servis geliştirme (SOAP, WCF, REST, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. ORM araçlarında (Entity Framework, Entity Framework Core, Dapper vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. PostgreSQL, Oracle ve MSSQL ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirilmesi ve sorgu performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Raporlama ürünleri Microsoft Report, Jasper Report gibi ürünler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. HTML5, CSS3, Javascript teknolojileri gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Angular veya React frameworklerinden en az birinde detaylı bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. IIS, Wildfly, Nginx uygulama sunucularının yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Proje yaşam döngüsü ürünleri (Nuxeo, Nexus, Redmine, Jenkins, Gitlab, vb.) yönetimi ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Devops, CI/CD süreçleri, konteyner mimarisi, docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Mikro servis mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

14. Windows servisleri ve arka plan çalışan servisler konusunda tecrübeye sahip olmak,

15. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17. Yazılım güvenliği, secure coding prensipleri ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SSDLC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18. Takım çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü, disiplinli, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak,

19. Analitik düşünme yeteneği gelişmiş, hızlı ve etkin problem çözme becerisine sahip olmak.

3- Veri Tabanı Yöneticisi (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

1. PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2. PostgreSQL kurulum, yapılandırma, bakım, versiyon yükseltme (major/minor) ve zerodowntime migration süreçlerinde ileri seviye bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

3. PostgreSQL veri tabanı mimarisi, veri hizmetlerinin planlanması, veri tabanı modelleme, tasarım, normalizasyon ve optimizasyon konularında yetkin olmak,

4. SQL ve ileri seviye PL/pgSQL geliştirme, performans iyileştirme ve optimizasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Performans tuning, kapasite planlama, log yönetimi ve güvenlik denetim günlükleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. PostgreSQL performans izleme, log analizi ve troubleshooting süreçlerinde tecrübeli olmak,

7. PostgreSQL High Availability (HA), Failover ve Cluster mimarileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Streaming Replication, Logical Replication, Patroni, PgPool-II, PgBouncer, HAProxy gibi teknolojilerle çalışma tecrübesine sahip olmak,

9. Backup & Restore, Disaster Recovery süreçlerine hakim olmak,

10. Barman, pgBackRest ve benzeri PostgreSQL yedekleme araçları konusunda tecrübeli

olmak,

11. Linux işletim sistemleri (tercihen RHEL / Rocky Linux) üzerinde ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Linux ortamında PostgreSQL sunucu yönetimi, disk yapılandırma ve genişletme (LVM) konularında tecrübeli olmak,

13. Bash scriptleri yazma, otomasyon geliştirme ve Crontab entegrasyonu konularında tecrübeli olmak,

14. Grafana vb. izleme ve monitoring sistemleri ile çalışma tecrübesine sahip olmak,

15. PostgreSQL'den diğer veri tabanlarına veya ters yönde ETL süreçleri ve veri aktarım araçları konusunda tecrübeli olmak,

16. Oracle ve Microsoft SQL Server veri tabanları hakkında bilgi ve çalışma tecrübesine sahip olmak,

17. Dokümantasyon ve raporlama alışkanlığına sahip olmak,

18. Takım çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü, disiplinli, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak,

19. Analitik düşünme yeteneği gelişmiş, hızlı ve etkin problem çözme becerisine sahip olmak,

4- .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

1. .Net teknolojileri ile yazılım geliştirme konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2. Nesne yönelimli uygulama geliştirmeye hakim olmak, tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. ASP.Net, ASP.Net MVC, ASP.Net Web Form ve ASP.Net Core teknolojilerinde uygulama geliştirme yapmış olmak,

4. MS SQL, Oracle ya da PostgreSQL ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

5. Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS, HTML gibi web teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Web servis geliştirme (SOAP, REST, WCF vb.) ve Windows servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Angular veya React frameworklerinden en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Yazılım versiyon kontrol sistemleri ve CI/CD araçları (GitLab, Jenkins, Nexus vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

9. Nesneye yönelik programlama, veri yapıları ve algoritmalar, tasarım kalıpları (design patterns) ve çok katmanlı yazılım mimarileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Yazılım güvenliği, secure coding prensipleri ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SSDLC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Takım çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü, disiplinli, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak,

13. Analitik düşünme yeteneği gelişmiş, hızlı ve etkin problem çözme becerisine sahip olmak.

5- Java Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

1. Java programlama diliyle yazılım geliştirme konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2. Nesne yönelimli uygulama geliştirmeye hakim olmak, tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve ORM (Hibernate, JPA), Spring (Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Struts, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle, Git konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Oracle veya PostgreSQL ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirilmesi ve sorgu performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. HTML5, CSS3, Javascript teknolojileri gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Angular veya React frameworklerinden en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Yazılım versiyon kontrol sistemleri ve CI/CD araçları (GitLab, Jenkins, Nexus vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

11. Weblogic, Tomcat, Wildfly, Nginx uygulama sunucularının yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Yazılım güvenliği, secure coding prensipleri ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SSDLC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Takım çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü, disiplinli, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak,

15. Analitik düşünme yeteneği gelişmiş, hızlı ve etkin problem çözme becerisine sahip olmak.

6- Frontend Yazılım Uzmanı (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

1. Frontend yazılım geliştirme konusunda en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2. CSS3, HTML5, JavaScript konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Önyüz kütüphanelerinden Angular veya React ile proje geliştirmiş olmak,

4. UI/UX standartları, responsive design ve progressive web apps konularında bilgi sahibi olmak,

5. Figma, Photoshop, Sketch vb. tasarım araçlarıyla hazırlanan mockup'ları birebir ve performanslı şekilde web ortamına aktarabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Frontend performans optimizasyonu (lazy loading, code splitting, caching, bundle size küçültme vb.) konularında tecrübeli olmak,

7. Web sayfa performansı, tarayıcı uyumluluğu ve mobil cihaz optimizasyonu konularında tecrübeli olmak,

8. Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak,

9. Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphaneleri ve SASS- LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

10. RESTful Web Servisler, API entegrasyonu, JSON / XML veri formatları ile çalışma tecrübesine sahip olmak,

11. Yazılım versiyon kontrol sistemleri ve CI/CD araçları (GitLab, Jenkins, Nexus vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

12. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Yazılım güvenliği, secure coding prensipleri ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SSDLC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Takım çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü, disiplinli, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak,

15. Analitik düşünme yeteneği gelişmiş, hızlı ve etkin problem çözme becerisine sahip olmak.

7- Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

1. Bilgi güvenliği, siber güvenlik veya ağ/sistem güvenliği konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Mail Gateway, DLP, IPS, IDS, Anti virüs, Firewall, Sandbox, Web Application Firewall (WAF) gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. SIEM yönetimi konusunda tecrübeli olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgiye sahip olmak,

5. Nessus, Acunetix, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Netsparker, AppScan, Openvas vb. sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Ağ yapıları, TCP/IP ve benzeri ağ konularında genel bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Takım çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü, disiplinli, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak,

11. Analitik düşünme yeteneği gelişmiş, hızlı ve etkin problem çözme becerisine sahip olmak,

12. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

. ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi,

. ITIL

. CCNA(Cisco Certified Network Associate)

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1) Fotoğraflı Özgeçmiş,

2) Mevcut olması durumunda son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan İngilizce dilinde YDS/e-YDS veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge,

3) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

4) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi kabul edilecektir.)

5) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:

- Özel kesimde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge) sisteme yüklenecektir.

- Kamu kurumlarında çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge) ve kurum imza yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ya da el yazısıyla imzalanmış belgeler sisteme yüklenecektir.

Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir.

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.

6) Adayların son başvuru tarihi itibari ile genel ve özel şartlarda belirtilen hizmet sürelerini tamamlamaları gerekmektedir.

7) Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar başvurularını 13.03.2026-29.03.2026 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere ".jpeg" veya ".pdf" formatında yükleyeceklerdir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurabilecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından aday sorumlu olacaktır.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2024 veya 2025 yılında yapılan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak; ilan edilen her bir pozisyon için istihdam edileceği belirtilen personel sayısının 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Adaylar, başvuru sonuçlarına sonuçların açıklamasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde "İLETİŞİM BİLGİLERİ" bölümünde belirtilen adrese, şahsen müracaat etmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilecektir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden sonra değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

Söz konusu itiraz/itirazlar neticesinde başvuru sonuçlarında değişiklik olması durumunda başvuru sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) yeniden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde ilan edilen başvuru sonuçları kesin olup ayrıca itirazda bulunulamayacaktır.

6. SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır.

Sınav tarihleri başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak olup sınav Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 06520, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binasında yapılacaktır. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağına dair bilgilendirme Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adayların sınavda başarılı olmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları şarttır.

Sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve puan sırasına göre asıl ve yedek (asıl sayısı kadar) adaylar belirlenebilir.

Başarılı olan adayların bilgisi Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) yayımlanacaktır. Asıl adayların; ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakkından feragat edenler veya etmiş sayılanların yerine yedek aday belirlenmesi durumunda bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen usuller uygulanır.

8. İŞE BAŞLAMA

Atanmaya hak kazanan adaylar; kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve başvuru şartlarında belirtilen belgeler ile birlikte Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 06520, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

9. POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı ile ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

10. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınava girip başarılı olsalar dahi başarısız sayılacaklar ve sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.

Sınavda başarılı olan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

11. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Telefon: (312) 296 61 14-(312) 296 76 61

E-posta: [email protected]

Adres: Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Özel şartlar ve ek bilgi talebi için)

Telefon: 0 (312) 296 63 36

Adres: Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA

2622/1-1