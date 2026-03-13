Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı

T.C.

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇ DENETÇİ alınacaktır.

I-GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

II- ÖZEL ŞARTLAR:

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlük, Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU TARİHLERİ:

İLK BAŞVURU TARİHİ: 13.03.2026

SON BAŞVURU TARİHİ: 27.03.2026

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylarwww.hakkari.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

V- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

- Nüfus Kimlik Fotokopisi

- Özgeçmiş

- Mezuniyet belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

- 2 adet Fotoğraf.

İletişim: (0438) 212 1212 / Dahili : 3110

Adres: Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok. No:51 Merkez/HAKKARİ