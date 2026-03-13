Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 27 Mart 2026

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 13 Mart 2026 00:31, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 00:35
Yazdır
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı

T.C.

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇ DENETÇİ alınacaktır.

I-GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

II- ÖZEL ŞARTLAR:

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlük, Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU TARİHLERİ:

İLK BAŞVURU TARİHİ: 13.03.2026

SON BAŞVURU TARİHİ: 27.03.2026

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylarwww.hakkari.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

V- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

- Nüfus Kimlik Fotokopisi

- Özgeçmiş

- Mezuniyet belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

- 2 adet Fotoğraf.

İletişim: (0438) 212 1212 / Dahili : 3110

Adres: Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok. No:51 Merkez/HAKKARİ

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Sağlık Bakanlığı Uzman Eczacı ve Eczacı Alacak

Sağlık Bakanlığı Uzman Eczacı ve Eczacı Alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 11 sözleşmeli personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 11 sözleşmeli personel alacak
Antalya Belek Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Antalya Belek Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı