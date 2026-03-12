Afyonkarahisar Döğer Belediyesi 1 İşçi Alacak

Afyonkarahisar İli Döğer Belediye Başkanlığından:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Döğer Belediyesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları taşıyann adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri, İŞKUR hizmet noktaları ve Alo 170 hattı üzerinden de başvuru yapılabilir.

ÇALIŞMA YERİ: Döğer Belediyesi

AÇIKLAMALAR

1. İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden kullanıcı girişi yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri, İŞKUR hizmet noktaları ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2. Aynı kamu kurum ve kuruluşunun başvuru başlangıç tarihleri aynı olan ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3. İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4. Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar asıl ve yedek aday belirlenir.

5. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

6. Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır.

7. Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, belge teslim etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Belgesinde kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Belgesini İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

DİĞER HUSUSULAR

1. Döğer Belediyesince ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Filit İşçisi personeline ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Döğer Belediyesi' ne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Döğer Belediyesi web sayfasında( www.doger.bel.tr ) ilan edilecektir.

2. Döğer Belediyesi web sayfasında( www.doger.bel.tr ) ilan edilen adaylar, Noter kurasından önce Döğer Belediyesi web sayfasında (www.doger.bel.tr ) belirtilen tarihlerde Döğer Belediyesi' ne başvuru evraklarını ibraz etmek zorundadır. Belirtilen tarihlerde başvuru evraklarını ibraz etmeyen adaylar, eksik belge tespiti yapılan adaylar, başvuru niteliklerini taşımayan, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunan adaylar Noter kurasına alınmayacaktır.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

6. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

7. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

9. Başvuran adaylar Döğer Belediyesi' nde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

10. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

11. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

12. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

13. 18 yaşını tamamlamış olmak.

14. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

15. Döğer Belediyesine ulaşım personelin kendisi tarafından sağlanmaktadır.

16. Alınacak işçinin ücreti asgari ücret üzerinden ödenecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

Filit İşçisi

. B Sınıfı veya üstü ehliyete sahip olmak.

. Sağlık Bakanlığı Onaylı veya MEB Onaylı Biyosidal Ürün Uygulayıcısı Belgesine sahip olmak.

. Örgün eğitimde kayıtlı öğrenci olmamak.

. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak

KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin 23/03/2026 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00'da Döğer Belediyesinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Döğer Belediyesi web sayfasından www.doger.bel.tr duyurulacaktır.

2. Sözlü Sınavın 30/03/2026 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00'da Döğer Belediyesinde adresinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Döğer Belediyesi web sayfasından www.doger.bel.tr duyurulacaktır.

3. Kura çekimi Döğer Belediyesi Youtube kanalından yayınlanacak olup, istekli adaylar kura çekimini online izleyebileceklerdir.

KURA İŞLEMİ SONUCUNDA (/SÖZLÜ MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN ASIL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden)

4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden)

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden)

7. SGK' dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet sistemi üzerinden)

8. Görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını gösterir sağlık raporu

9. İlgili kadrolara yönelik talep edilen belgeler ve sertifikalar

10. Sözlü Sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar 24-27 Mart 2026 tarihleri arasında başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin tüm evraklarını Döğer Belediyesine teslim edeceklerdir. Yedek adayların çağrılması durumunda evrak teslim tarihi web sayfasından duyurulacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ

DÖĞER BELEDİYESİ ALINACAK ADAYLARDAN;

1. Noter kurası/Sözlü Mülakat ile atanmaya hak kazanan asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen Döğer Belediyesine teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekaletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

2. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

3. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2325/1-1