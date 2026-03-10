TÜBİTAK 4 Personel (Gemi adamı) Alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Marmara Araştırma Merkezi'nde (MAM) görevlendirilmek üzere gemi adamı alımı yapacağını duyurdu. Kocaeli'de istihdam edilmek üzere güverte işletme teknisyeni, gemici ve gemi yağcısı unvanlarında toplam 4 personel alınacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

Hangi kadrolara personel alınacak

İlana göre TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde aşağıdaki kadrolar için personel istihdam edilecek:

1 Güverte İşletme Teknisyeni / Gemi Yönetimi Teknisyeni / Vardiya Zabiti

1 Gemici

2 Gemi Yağcısı

Tüm personel Kocaeli'de görev yapacak.

Vardiya zabiti kadrosu için özel şartlar

Vardiya zabiti kadrosuna başvuracak adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Ayrıca adayların:

En az 3000 GRT Vardiya Zabiti gemi adamı yeterliliğine sahip olması

Genel Telsiz Operatörü Yeterliliği (GOC) belgesi bulunması

Güncel gemi adamı sağlık yoklama evrakına sahip olması

Temel STCW sertifikalarına sahip olması

Gemilerde en az 5 yıl 3. kaptan veya 4. kaptan olarak çalışmış olması

şartları aranıyor. Ayrıca adayların 1 Ocak 1986 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor.

Gemici ve gemi yağcısı alımında aranan şartlar

Gemici ve gemi yağcısı kadrolarına başvuracak adayların da en az lise mezunu olması gerekiyor. Adayların ilgili gemi adamı yeterlilik belgelerine sahip olması, gemi adamı sağlık yoklama evrakı ve STCW sertifikalarının bulunması şartı aranıyor.

Bu kadrolar için adayların 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor.

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak

İlan kapsamında başvuru süreci Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek. Adaylar başvurularını esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Son başvuru tarihi 16 Mart 2026 olarak açıklandı.