Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Adres : Ankara Bilim Üniversitesi Şehit Gönenç Cad. No:5

Maltepe/Çankaya/ANKARA

Telefon : 0 312 397 01 50

Başvuru Tarihi : 10.03.2026

Son Başvuru Tarihi : 24.03.2026

Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 26.03.2026

Sınav Tarihi : 30.03.2026

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.04.2026