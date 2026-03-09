Merkez Bankası İzmir'deki Tesis İçin Geçici 165 İşçi Alacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş., İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Özdere Naim Talu Eğitim, Seminer ve Dinlenme Sitesi bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı kadrolarda toplam 164 geçici işçi alımı yapacak. Alımlar aşçıdan garsona, teknisyenden resepsiyoniste kadar çok sayıda meslek grubunu kapsıyor.

Adaylar başvurularını belirtilen tarihlerde yapabilecek. Mülakatların ise 26-27-28 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Merkez Bankası Özdere tesisleri için yapılacak personel alımlarında çalışma süresi 5 ay 29 gün olarak belirlenirken çalışma saatleri vardiyalı olacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Merkez Bankası tarafından yayımlanan ilanlara göre alınacak personel ve kontenjanlar şöyle:

Garson: 49 kişi

Gıda destek personeli: 24 kişi

Aşçı: 16 kişi

Aşçı yardımcısı: 14 kişi

Kat hizmetleri görevlisi: 13 kişi

Bahçıvan ve çevre temizlik görevlisi: 10 kişi

Resepsiyonist ve ön büro görevlisi: 7 kişi

Garson birim sorumlusu: 6 kişi

Şoför: 5 kişi

Aşçı birim şefi: 4 kişi

Cankurtaran: 4 kişi

Animatör: 4 kişi

Çamaşırhane görevlisi: 3 kişi

Teknisyen: 2 kişi

Diyetisyen: 1 kişi

Kat hizmetleri şefi: 1 kişi

Şef garson: 1 kişi

Depo görevlisi: 1 kişi

BAŞVURULAR 26 MART'A KADAR

İlanlara göre adaylar 9 Mart 2026 ile 26 Mart 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Adaylar belirtilen tarihlerde mülakata doğrudan katılabilecek veya özgeçmişlerini [email protected]

adresine gönderebilecek. Özgeçmişleri uygun bulunan adaylara telefonla geri dönüş yapılacak.

MÜLAKATLAR İZMİR'DE YAPILACAK

Mülakatlar TCMB Özdere Naim Talu Eğitim, Seminer ve Dinlenme Sitesinde gerçekleştirilecek. Görüşmelerin 26-27-28 Mart 2026 tarihlerinde saat 09.00-17.00 arasında yapılması planlanıyor.

BAZI KADROLARDA İKAMET ŞARTI VAR

Bazı pozisyonlarda adayların İzmir'in Menderes, Selçuk, Gaziemir veya Seferihisar ilçelerinden birinde ikamet etmesi tercih nedeni olarak belirtiliyor.