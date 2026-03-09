Merkez Bankası İzmir'deki Tesis İçin Geçici 165 İşçi Alacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İzmir'de bulunan Özdere Naim Talu Eğitim, Seminer ve Dinlenme Sitesi için çok sayıda geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 9 Mart 2026'da başladı ve 26 Mart 2026'ya kadar devam edecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş., İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Özdere Naim Talu Eğitim, Seminer ve Dinlenme Sitesi bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı kadrolarda toplam 164 geçici işçi alımı yapacak. Alımlar aşçıdan garsona, teknisyenden resepsiyoniste kadar çok sayıda meslek grubunu kapsıyor.
Adaylar başvurularını belirtilen tarihlerde yapabilecek. Mülakatların ise 26-27-28 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Merkez Bankası Özdere tesisleri için yapılacak personel alımlarında çalışma süresi 5 ay 29 gün olarak belirlenirken çalışma saatleri vardiyalı olacak.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
Merkez Bankası tarafından yayımlanan ilanlara göre alınacak personel ve kontenjanlar şöyle:
- Garson: 49 kişi
- Gıda destek personeli: 24 kişi
- Aşçı: 16 kişi
- Aşçı yardımcısı: 14 kişi
- Kat hizmetleri görevlisi: 13 kişi
- Bahçıvan ve çevre temizlik görevlisi: 10 kişi
- Resepsiyonist ve ön büro görevlisi: 7 kişi
- Garson birim sorumlusu: 6 kişi
- Şoför: 5 kişi
- Aşçı birim şefi: 4 kişi
- Cankurtaran: 4 kişi
- Animatör: 4 kişi
- Çamaşırhane görevlisi: 3 kişi
- Teknisyen: 2 kişi
- Diyetisyen: 1 kişi
- Kat hizmetleri şefi: 1 kişi
- Şef garson: 1 kişi
- Depo görevlisi: 1 kişi
BAŞVURULAR 26 MART'A KADAR
İlanlara göre adaylar 9 Mart 2026 ile 26 Mart 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
Adaylar belirtilen tarihlerde mülakata doğrudan katılabilecek veya özgeçmişlerini
[email protected]
adresine gönderebilecek. Özgeçmişleri uygun bulunan adaylara telefonla geri dönüş yapılacak.
MÜLAKATLAR İZMİR'DE YAPILACAK
Mülakatlar TCMB Özdere Naim Talu Eğitim, Seminer ve Dinlenme Sitesinde gerçekleştirilecek. Görüşmelerin 26-27-28 Mart 2026 tarihlerinde saat 09.00-17.00 arasında yapılması planlanıyor.
BAZI KADROLARDA İKAMET ŞARTI VAR
Bazı pozisyonlarda adayların İzmir'in Menderes, Selçuk, Gaziemir veya Seferihisar ilçelerinden birinde ikamet etmesi tercih nedeni olarak belirtiliyor.