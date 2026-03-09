İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine (ıslak imzalı) (https://arel.edu.tr/dilekce-ve-formlar/), YÖK formatında özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopisi, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu (her sayfa ıslak imzalı son sayfa isim soy isim imza) ve jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarını (Dilekçe, özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, profesörlük baş eseri, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda iki adet (flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adayların, başvurdukları birimin Dekanlığına veya Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçelerini (https://arel.edu.tr/dilekce-ve-formlar/), ilanda belirtilen süre içerisinde gerekli belgelerle birlikte şahsen veya kargo yoluyla YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dilekçesinde başvurulan bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve iletişim bilgilerine yer verilmelidir. Adaylardan ayrıca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) formatına uygun hazırlanmış özgeçmiş, başvurulan alana uygun ALES puan türünden en az 70 puan alındığını gösteren ALES sonuç belgesi ile YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından alınmış ve en az 50 puan alındığını gösteren yabancı dil sonuç belgesi talep edilmektedir. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların, Türkçe eğitim veren bölümler için de bu yabancı dil şartını sağlamaları zorunludur. Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadrosuna başvuran adaylar hariç. Adayların ayrıca onaylı lisans ve yüksek lisans diplomaları ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri ile varsa doktora öğrenci belgelerini, onaylı lisans transkriptlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bir adet vesikalık fotoğrafı ve erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren (terhis, tecil ya da muafiyet) belgeleri başvuru dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. İlgili alanda bilimsel çalışması bulunan adaylar, bu çalışmaları içeren bir dosyayı da başvuru belgeleriyle birlikte sunabilirler.

Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları

Adres : T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K 34537 Tepekent-

Büyükçekmece / İSTANBUL

Başvuru Yapılacak Birim : YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisi

İrtibat Telefon Numaraları : (0850) 850 1614/1270/2735

Müracaatlar elden veya kargo yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

İlan Başlama Tarihi : 08.03.2026

Son Başvuru Tarihi : 22.03.2026

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 25.03.2026

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul) : 27.03.2026 Saat: 14.00

Sonuç Açıklama Tarihi : 31.03.2026

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi: www.arel.edu.tr

ÖNEMLİ NOTLAR

-Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ilanına başvuran adayların https://arel.edu.tr/ adresinde yayınlanan https://www.arel.edu.tr/wp-content/uploads/2024/05/YAYIN-PUAN-TABLOSU.pdf link adresinden "İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu"nu doldurmaları gerekmektedir.

-Başvuru dilekçelerine https://arel.edu.tr/dilekce-ve-formlar/ link adresinden ulaşabilirsiniz.

-Başvurular şahsen veya kargo yoluyla kabul edilmektedir."

-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

-Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5' lik not sisteminin 100'lük not

sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.