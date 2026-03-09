Çukurova Üniversitesi 3 Eski Hükümlü İşçi Alacak

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI (ESKİ HÜKÜMLÜ)

Üniversitemiz hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 3 Eski Hükümlü sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Şartları taşıyan adayların, 09-13 Mart 2026 tarihleri arasında başvurularını Adana İŞ-KUR İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-Genel Şartlar:

. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

. İlana son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış olmak.

. Başvuru yapacak adaylar için; "Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.''

. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

. İlana son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almamış olmak.

. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.

. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

. Alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

. Adaylar, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını "Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir'' olduğunu belgelemek şartı aranır.

. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 Sayılı ''Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'' gereği Arşiv Araştırması yapılacaktır.

. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

* Talepler Adana/Merkez ve İlçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Adana'da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

B) KURA İŞLEMLERİ

. İş-Kur tarafından gönderilen nihai başvuru listelerinden açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday kura çekimi ile belirlenecektir.

. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak 26 Mart 2026 tarihinde Perşembe günü saat 09.30'da Ç.Ü. Ziraat Fakültesi İ.Akif KANSU Toplantı Salonunda Üniversitemizce görevlendirilen personellerin katılımıyla gerçekleşecek olup, noter huzurunda yapılacaktır.

. Adaylar kura çekimini canlı yayın olarak Üniversitenin belirttiği web adresinden ve istemeleri halinde kura çekimini ilanda belirtilen gün, saat ve adreste fiilen bulunup izleyebilirler.

. Kura çekimi ile belirlenen 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek adaylar, açık iş sayısı kadar asıl ve yedek liste belirlenmek üzere sözlü sınava çağırılacaktır.

C) SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

. Belirlenen şartları taşıdığı tespit edilerek sözlü sınava alınacak olanların listeleri Üniversitemiz internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr/) ilan edilecektir.

. Belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen asıl adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle duyuru yapılacaktır.

. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

. Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü Sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dahilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

. Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

. Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

. Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde itirazlarını yapabilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84/2688

