Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Son başvuru tarihi 24 Mart 2026

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 09 Mart 2026 00:26, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 00:39
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Alanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi istihdam edilecektir.

Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Evraklar;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

2. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut),

3. Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, adli sicil kaydı, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya,

4. Doçent kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, adli sicil kaydı, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya,

5. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, adli sicil kaydı, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya,

6. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

7. Üniversitemiz https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel sayfasında yayımlanan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile birlikte ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir.

Duyuru Başlama Tarihi: 09.03.2026

Son Başvuru Tarihi : 24.03.2026

