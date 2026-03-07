Manisa Büyükşehir Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı alacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM İLANI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Müfettiş Yardımcısı memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olması gerekmektedir;

Bu kapsamda;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak ve katalog suçlar listesinde yer alan suçlara karışmamış olmak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu hakkında;

- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, hallerinden birini taşımak,

d) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 ve 2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS - A Grubu) girmiş olmak ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Yazılı sınav tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (18.04.1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

c) Müfettişlik mesleğinin yürütülmesine adli veya idari herhangi bir engeli bulunmamak, ç) Sağlık durumu bakımından Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir rahatsızlığı, hastalığı veya engeli bulunmamak,

d) Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak olan bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla 1 (bir) defa katılmış olmak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığından ya da (www.manisa.bel.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunu bilgisayar ortamında ya da el ile okunaklı ve anlaşılır olacak şekilde doldurup, imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

a) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, Teftiş Kurulunca onaylı örneği veya fotokopisi veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden kare kodlu olarak temin edilecek belge,

b) Gerekli hallerde, yetkili makam tarafından tasdik edildiğine dair belgenin aslı, fotokopisi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,

c) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş,

ç) Giriş sınavı ilanının yapıldığı tarihte Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ile öngörülen süreye göre geçerli olan "A Grubu" KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı örneği,

d) Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş olmak kaydıyla, 6 (altı) adet fotoğraf,

Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılır. Postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

Gerek başvuru esnasında, gerek sınav aşamasında, gerekse de mülakat aşaması ve sonrasında belirlenen şartları taşımadıkları anlaşılan adayların sınavı kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Adaylar bu konuda hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, yazılı sınava katılabilmek için;

a) Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten 03/04/2026 tarihi mesai saati bitimine kadar (08.30-12.30/13.30-17.30) Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre/MANİSA adresindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca, T.C.K.N. ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak olan müfettiş yardımcısı sayısının 20 (yirmi) katı aday yazılı sınava çağrılacaktır,

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c) Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 10/04/2026 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi adresinden (www.manisa.bel.tr) ilan edilecek, sınav yeri ve saat bilgilerini de içeren "Sınav Giriş Belgesi" aynı internet adresinden temin edilecektir.

ç) Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" ni ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya fotoğraflı, T.C. Kimlik Numaralı ve onaylı kimlik belgelerinden birini yanlarından bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Müfettiş Yardımcılığına giriş yazılı sınavı 18/04/2026 tarihinde saat: 10.00'da başlamak üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Uncubozköy Yerleşkesi A Blok Yunusemre/MANİSA adresinde yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların, sınav başlangıç saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adayların yanlarında sadece sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik kartı/belgesi ile sınav salonuna girmesine izin verilecektir. Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav salonuna girmesine izin verilmeyecektir. Sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Yazılı sınav konuları aşağıdaki gibidir:

a) Ekonomi:

1) Ekonomi Teorisi ,

2) Ekonomi Politikası,

3) Para Teorisi ve Politikası,

4) Uluslararası Ekonomi,

5) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar.

b) Kamu Maliyesi:

1) Genel Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi),

2) Maliye Politikası,

3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.

c) Hukuk:

1) Anayasa Hukuku,

2) Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku)

3) Borçlar Hukukunun Genel Esasları,

4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak),

5) İdare Hukukunun Genel Esasları (İdari Yargı, İdari Teşkilat),

6) Ceza Hukukunun Genel Hükümleri,

7) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku,

ç) Muhasebe:

1) Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması,

2) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

d) Mahalli İdareler Mevzuatı:

1) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat,

2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat.

e) Yabancı dil başlığı altında, adayların tercihleri göz önünde bulundurularak İngilizce, Almanca veya Fransızca.

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

a) Yazılı sınavda her sınav grubunun tam puanı 100'dür. Sınavın kazanılması için, yabancı dil hariç sınav yapılan her gruptan, en az 60 puan alınması ve grupların not ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şarttır. Ortalamada 70 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen boş kadronun dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılarak sözlü sınava çağrılır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılacaktır.

b) Sözlü sınav yeri ve saati yazılı sınav sonuçları ile aynı zamanda açıklanacaktır.

c) Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır. Bu notların da eşitliği halinde öncelikle yabancı dil notlarına, bunların da eşit olması durumunda hukuk notlarına bakılır ve notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

ç) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içinde giriş sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.

d) Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

e) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile giriş sınavı değerlendirme komisyonuna yapılabilir. Bu itirazlar, giriş sınavı değerlendirme komisyonu tarafından en geç on iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

f) Giriş sınavından 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

g) Sınav Kurulu, yazılı sınavda başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

8. DİĞER HUSUSLAR:

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavıyla ilgili her türlü bilgi Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığından temin edilebilir.

İrtibat Numarası : 0(236) 231- 4580

Adres : Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre/MANİSA

İlan olunur.

