Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

* ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

** Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 8. maddesinin 7. bendinde belirtilen şartlardan birine sahip olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR ve SINAV TAKVİMİ:

Son Başvuru Tarihi: 26.03.2026

Ön Değerlendirme Tarihi: 27.03.2026

Giriş Sınavı Tarihi: 30.03.2026

Sonuç Açıklama: 31.03.2026

- 657 sayılı Kanun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- %100 İngilizce başvurularda ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER:

Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz)

1. Fotoğraflı Özgeçmiş

2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

4. Öğrenim belgeleri (Onaylı-Lisans/Tezli Yüksek Lisans)

5. Not Döküm Belgesi (Transkript)

6. ALES belgesi

7. YDS Belgesi veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı belirten belge

8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği / uygulamalı çalışmaların dosyası (Portfolyo)

10. Kayıtlı oldukları Üniversitelerden alacakları öğrenci durum belgesi

2358/1-1