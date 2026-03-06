İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (üniversitemiz web sitesindeki Akademik Kadro İlanları sayfasından ulaşabilirsiniz), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir.

ÖNEMLİ:

Deneyim şartı bulunan kadro ilanlarına başvurularda; çalışılan/çalışılmış kurumdan/kurumlardan alınmış, çalışma başlangıç/bitiş tarihleri ile görevi/verilen dersleri belgeleyen, onaylı ve resmi hizmet/çalışma yazısı ibraz edilmesi gerekmektedir.

Basılı olarak hazırlanan dosyada yer alan tüm belgelerin her bir dijital (USB) dosyada da bulunması gerekmektedir.

Yabancı dil yönetmeliğinin muafiyet ile ilgili maddelerini üniversitemiz web sitesindeki Akademik Kadro İlanları sayfasından inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik)

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

PROFESÖR KADRO BAŞVURULARI İÇİN; BAŞVURU ADRESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı santralistanbul Kampüsü Eski Silahtarağa Elektrik Santrali Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 62 51 - 0212 311 64 21

2256/1-1