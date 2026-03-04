Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 18 Mart 2026

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 04 Mart 2026 03:30, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 03:52
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi : 04.03.2026

Son Başvuru Tarihi : 18.03.2026

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 23.03.2026

Sınav Tarihi : 25.03.2026

Sonuç Açıklama Tarihi : 27.03.2026

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili kanunlar, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik ve Yönerge hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların OSTİM Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM, 06374 Yenimahalle-ANKARA

