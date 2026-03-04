Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 4 sözleşmeli personel alacak

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 15,07,2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR81 Bölgesinin (Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 4 uzman alımı yapılacaktır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak ili olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve laahhüi elmiş sayılırlar.

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Az tehlikeli işyerlerinde çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporuna sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2. Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının, istatistik, işletme, iktisat, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, ekonometri, yönetim bilişim sistemleri, mühendislik bölümlerinden mezun olmuş olmak,

b) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibanyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM'nin di! eşdeğerliğine ilişkin güncel resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS, YÖKDİL kabul edilmemektedir.) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS'den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

2.2. KPSS'ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi (Deneyim) ile Başvuracak Adaylar

Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, İstatistik, Ekonometri, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bitişim Sistemleri bölümlerinden herhangi birinden mezun olmuş ve kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendiriiebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak gerekmektedir.

a) Planlama, programlama,

b) Proj e üreti m i, tas anmı ve yön etim i,

c) Strateji gel i şti rme, stratej i yöneti mi,

ç) İzleme ve değerlendirme,

d) Tanıtım, danışmanlık,

e) Şehircilik ve çevre,

f) Araştırma-geliştirme,

g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) İnsan kaynaklan yönetimi, ı) Uluslararası ticaret i) Hukuk.

3. Tercih Sebepleri

Tüm adaylar için Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olma, yukardaki belirtilen öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma, İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olma sınav kurulunca yapılacak değerlendirmede tercih sebepleri olarak değerlendirilebilecektir.

Adayların söz konusu tercih sebeplerinden bir ya da birkaçına sahip olduğunu sınav başvurusunda belgelendirmeleri gerekmektedir.

4. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular, 30/03/2026 tarihinden başlayarak 19/04/2026 tarihi saat 23,59'a kadar e-Devi et Kapısı üzerinden Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı https:7kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresinden yapılacaktır.

Adayların, yukarıda belirtilen sınav katılma şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daba sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir.

Yarışma sınavı daveti. Ajansın internet sitesinden yapılacağından adaylara tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılınası halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

6. Yarışma Sınavının İçeriği, Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlam

Ajansta istihdam edilecek personel, Ajans tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacak yarışma sınavı ile belirlenecektir. Sözlü sınavdan önce, adaylara Ajans tarafından "Kişilik Envanter Testi" uygulanabilir.

Yarışma sınavı Personel Yönetmeliği'nin I7'nci maddesinin ikinci fıkrası gereği Genel Sekreterin başkanlığında beş kişilik sınav kurulu taralından yapılacaktır.

Sınav kuntlu üyeleri, adayın mezun olduğu alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe vc bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi vc yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış vc tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Sınavda yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda, asil adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir sebeple boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bir pozisyonda başarılı bulunan asıl adayın göreve başlamaması ve yedeğinin de olmaması veya yedeği olmasına rağmen yedeğinin de göreve başlamaması veya başlamasına rağmen ajanstan ayrılması halinde diğer pozisyonlar için belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre aynı süre içinde istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya sınava katılan olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav kurulu sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde Ajans, sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

2159/1-1