TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlü 4 İşçi Alacak

TÜRASAŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüze bağlı Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi Engelli işçi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

İşçi olarak alınacaklarda;

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, suçlarından mahküm olmamak,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5. ilan tarihi itibariyle başvuru sahiplerinin 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını aşmamış olmak,

6.Genel Müdürlüğümüze bağlı Bölge Müdürlüklerimizin ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların Eskişehir ili ve ilçelerinde ikamet edenler karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

7. Yüksek Okuldan (Önlisans) ilanın yayımlandığı gün itibarıyla mezun olmak

8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1. Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online , İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından 02.03.2026 - 06.03.2026 tarihleri

arasında yapacaktır.

2. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

3. İŞKUR tarafından belirlenen asil ve yedek adayların listesi, istenen belgeler ve mülakat tarihi işverenin www.turasas.gov.tr İnternet adresi üzerinden duyurulacaktır. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

4. İŞKUR tarafından belirlenen ilan edilen nihai listede yer alacak adayların belge kontrolü yapılacaktır. Şartları uygun olan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavı asil ve yedek kazanan adaylar www.turasas.gov.tr İnternet adresi üzerinden duyurulacaktır.

5. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereği arşiv araştırması yapılacaktır.

6. Atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile ilgili diğer hususlar https://www.turasas.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

TÜRASAŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüze bağlı Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi Eski Hükümlü işçi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

İşçi olarak alınacaklarda;

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, suçlarından mahküm olmamak,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını aşmamış olmak,

6. Genel Müdürlüğümüze bağlı Bölge Müdürlüklerimizin ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların Eskişehir ili ve ilçelerinde ikamet edenler karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

7. Ortaöğretim (lise ve dengi) okuldan ilanın yayımlandığı gün itibarıyla mezun olmak

8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1. Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online, İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden ve hizmet noktalarından 02.03.2026 - 06.03.2026 tarihleri arasında yapacaktır.

2. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

3. İŞKUR tarafından belirlenerek ilan edilen nihai listede yer alan adayların belge kontrolü yapılacaktır. Şartları uygun olan adaylardan, noter kurasıyla 1'e 4 oranında asil ve 1'e 3 oranında yedek aday belirlenecektir. Noter kurası ile belirlenen adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

4. İstenen belgeler, mülakat tarihi, sınavı kazanan asil ve yedek adayların listesi işverenin,www.turasas.gov.trİnternet adresi üzerinden duyurulacaktır. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir..

5. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereği arşiv araştırması yapılacaktır.

6. Atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile ilgili diğer hususlar https://www.turasas.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.