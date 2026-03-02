Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 16 Mart 2026

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 02 Mart 2026 00:22, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 00:13
Yazdır
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri i alınacaktır.

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 8 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe Şişli-İstanbul Tel: (0212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sok. No:27 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: 0212 275 75 82 Dahili 121)'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

2072/1-1

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü İşçi Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 İşçi Alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı