Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ALIM İLANI

Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adres:

Beykoz Üniversitesi

İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114 34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL

Tel: 0216 912 2252

*Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.

2. Özgeçmiş (YÖK formatında).

3. Adli Sicil Kaydı.

4. İngilizce bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 85 (İngilizce) dil puanı almış olmak.

5. 2 adet fotoğraf.

6. Nüfus cüzdanı sureti.

7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora).

8. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi.

9. Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi.

10. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi.

11. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış taşınabilir USB bellek.

Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 6 (altı) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan taşınabilir USB bellek ile ilanın Resmi Gazete'de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan taşınabilir USB bellek ile ilanın Resmi Gazete'de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan taşınabilir USB bellek ile ilanın Resmi Gazete'de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Araştırma Görevlisi:

1. Başvurulan programın puan türünden ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.

2. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN TÜRKÇE BÖLÜMLERE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 50 dil puanı almış olmak.

3. İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE BAŞVURULARDA EN AZ 85 YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan dil puanı almış olmak.

4. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

5. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

6. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

7. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü aranır.

8. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü aranır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.

2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş

3. Adli Sicil Kaydı.

4. ALES belgesi.

5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere öğretim görevlisi/araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi.

6. 2 adet fotoğraf.

7. Nüfus cüzdanı sureti.

8. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

9. Onaylı lisans transkript belgesi.

10. Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti,

11. Deneyim belirtilen kadro başvurularında E-devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK hizmet dökümü.

12. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi.

13. Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi.

Başvurular, İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadroları SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 02.03.2026

Son Başvuru Tarihi : 16.03.2026

Ön Değerlendirme Tarihi : 18.03.2026

Giriş Sınavı Tarihi : 23.03.2026

Sonuç Açıklama Tarihi : 25.03.2026

1908/1-1