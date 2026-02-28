Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Yabancı Diller ve Türkçe Öğretimi Bölümüne Anayasanın 132'nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde 2 (iki) yıl süre ile naklen veya açıktan atama ile Öğretim Görevlisi unvanında (3) Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir.