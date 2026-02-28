Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılır. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır.

BAŞVURU BELGELERİ

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin

. Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf; ıslak imzalı)

. 6698 sayılı KVKK Metni (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf; ıslak imzalı)

. Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)

. Yayın listesi (Profesör kadrosuna başvuran adaylar başlıca eserlerini ayrıca belirtmelidir)

. 2 adet vesikalık fotoğraf

. İkametgah belgesi

. Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)

. Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)

. Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik; e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu belgelerde kabul edilir)

. Yurt dışından alınan belgeler için YÖK/ÜAK denklik belgesi,

. Akademik unvana atanma yazıları (varsa atama yazısı)

. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

. Bilimsel çalışma, yayın ve diplomaları kapsayan dijital dosya (USB kopyalara bilimsel çalışmalar ile birlikte mutlaka YÖK formatlı özgeçmiş eklenmelidir)

. Profesör kadrosu için 6 adet ad-soyad etiketli USB kopya

. Doçent ve Doktor kadroları için 4 adet ad-soyad etiketli USB kopya

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Kadroları İçin

. Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf; ıslak imzalı)

. 6698 sayılı KVKK Metni (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf; ıslak imzalı)

. Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)

. ALES belgesi (geçerlilik süresi içinde alınmış) (Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES' ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.)

. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

. Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, yüksek lisans, doktora; e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu belgelerde kabul edilir)

. Yurt dışından alınan belgeler için YÖK denklik belgesi

. Not dökümleri (lisans, lisansüstü)

. 2 adet vesikalık fotoğraf

. İkametgah belgesi

. Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)

. Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)

. Askerlik durum belgesi

. Lisansüstü öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)

ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Öğretim üyesi kadroları için başvuruların değerlendirilmesinde YÖK tarafından belirlenmiş "Nitelikli yayın şartı: Yüksek lisans ve doktora programlarında görev alacak öğretim üyelerinin yayınları/ eserleri konusunda dikkate alınacak kriterler"e göre önceliklendirme yapılır.

b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ç) Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi: Mudanya Üniversitesi, Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2

Mudanya/BURSA

Web Adresi: http://www.mudanya.edu.tr

İrtibat: 0224 224 20 22 - 0554 872 18 87