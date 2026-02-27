Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26, 24, 23, 31. ve 50/d maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Kriterlere "https://www.yok.gov.tr/akademik/atanma-kriterleri" sayfasından ulaşılabilir.

Üniversitemizin öğretim dili [(*) işaretli bölümler hariç] ingilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7.paragraf"ında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir. Yabancı dille eğitim veren bölümler için başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil yeterliliğini gösterir belge yabancı dil sınavından veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 puan sunulması gerekmektedir.

(*) İşaretli bölümler için adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi Yabancı Dil sınavından (YDS veya eşdeğeri) en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.

Araştırma Görevlilerinde doktora programına kayıtlı olan öğrenciler için yeterlik sınavına girmemiş olmaları gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların ALES'ten en az 70 puan (puan türleri ilan edilen kadro özel şartlarında belirtilmiştir) ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi Yabancı Dil sınavından (YDS veya eşdeğeri) en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

"Başvurular, ilan süresi içerisinde Üniversitemiz Merkez Kampüs, Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır. Posta, kargo ve elektronik ortam üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresi 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvuru formuna (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) bağlantısından ulaşılabilir.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dosyalarını Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeden önce Ön Değerlendirme Başvuru Formunu (https://kutuphane.cankaya.edu.tr/cankaya-universitesi-akademik-yukseltilme-ve-atanma-on-degerlendirme-basvuru-formlari/) eksiksiz doldurularak Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğünde bilimsel yayınlarına ilişkin ön inceleme ve kontrol işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru sırasında teslim edecekleri başvuru dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması gerekmektedir:

- Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş

- Ön Değerlendirme Başvuru Formu (Öğretim üyeleri için)

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora diplomaları ile varsa doçentlik belgesi (onaylı örnekleri veya e-Devlet çıktısı)

- Lisansüstü eğitim sürecine ait ders dökümleri (Transkript)

- Ales Belgesi (İlgili kadro için istenmesi halinde)

- Yabancı Dil Belgesi

- Nüfus Cüzdanı Örneği

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dosya (yayın listesi, atıflar, indeks belgeleri ve ilgili belgeler)

- Kamu kurumlarında çalışan adaylar için onaylı hizmet belgesi ve disiplin durumu gösteren belge

- Yurtdışından alınmış diplomalar için denklik belgesi