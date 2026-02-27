Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ'NİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLÜMLERİNE ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR.

* ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca yapdacaktır.

** Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 8. maddesinin 7. bendinde belirtilen şartlardan birine sahip olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR ve SINAV TAKVİMİ:

Son Başvuru Tarihi: 16.03.2026

Ön Değerlendirme Tarihi: 17.03.2026

Giriş Sınavı Tarihi: 18.03.2026

Sonuç Açıklama: 23.03.2026

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemam kadrolanna naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programm eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak (Doktorasmı tamamlamış olanlardan ALES notu istenmeyecektir).

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- %100 İngilizce programlara başvurularda ve yabancı dil öğretim görevlisi başvurularmda, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil smavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur. (Muafiyet: 1-Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullanmn Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlık alanlanna atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlannda bu kadro unvanlannda çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlanndan ayrılan öğretim elemanlannın çalışmakta olduklan yükseköğretim kurumlannda veya başka yükseköğretim kurumlannda öğretim elemanı kadrolanna başvurularmda, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu karan ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlanna yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullannın öğretim görevlisi kadrolanna başvurularmda ise yabancı dil şartı aranmaz)

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER: Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanhğı/MYO/YO Müdürlüğü'ne yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz)

1. Fotoğraflı Özgeçmiş

2. Onaylı nüfus cüzdam sureti

3.1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

4. Öğrenim belgeleri (Onaylı-Lisans/Tezli Yüksek Lisans/Doktora)

5. Not Döküm Belgesi (Transkript)

6. ALES belgesi

7. YDS Belgesi veya eşdeğerliği ÖSYM tarafindan kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puam belirten belge

8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği / uygulamalı çalışmaların dosyası (Portfolyo)

10. Alanında çalışmış olmaları şartım yerine getirenler için, görev yaptığım kamtlayan belge(ler)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR ve SINAV TAKVİMİ:

