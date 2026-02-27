Milli Eğitim Bakanlığı 903 Sözleşmeli Personel Alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Bakanlık, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına bağlı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde istihdam edilmek üzere toplam 903 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu



Alım yapılacak kadrolar teknik personelden destek personeline kadar birçok unvanı kapsarken, başvurular Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

MEB 903 sözleşmeli personel alımı hangi kadrolarda?

İlanda yer alan tabloya göre alım yapılacak unvanlar arasında teknisyen (elektrik, bilgisayar, sıhhi tesisat), koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, kat görevlisi ve yardımcı hizmet personeli gibi kadrolar bulunuyor



Toplam kontenjan dağılımında en yüksek sayının yardımcı hizmet personeli ve destek personeli kadrolarında olduğu görülüyor. Tabloda yer alan toplam kontenjan sayısı 903 olarak açıklandı

Alımlar hangi illerde yapılacak?

Personel alımları, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına bağlı farklı illerdeki Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde gerçekleştirilecek. İlanda; Gümüşhane, Kayseri, Erzurum, Rize, İstanbul (Haydarpaşa, Sultanahmet, Zübeyde Hanım merkezleri), Gaziantep ve diğer bazı merkezler için kontenjan ayrıldığı belirtiliyor



Her bir merkeze göre kontenjan dağılımı tabloda ayrıntılı olarak yer aldı.

Başvuru tarihleri ve sonuç açıklama takvimi

İlana göre başvurular 02 Mart - 06 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Sonuçların ise 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor

Başvurular Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden yapılacak. Alıma ilişkin detaylı kılavuzun ise www.meb.gov.trve personel.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacağı duyuruldu

MEB sözleşmeli personel alımı şartları neler?

İlan metninde, personel alımının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde yapılacağı belirtildi

Adayların, ilgili kadro için belirlenen özel ve genel şartları taşıması gerekiyor. Detaylı başvuru koşulları ve istenen belgeler başvuru kılavuzunda yer alacak.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan MEB ilanı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bakanlığımız Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'mm 4'tlncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlarda toplam 903 (dokuz yüz üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Yapılacak alıma ilişkin Kılavuz www.mcb.aov.tr ve www.pcrsoncl.mcb.eov.tr adreslerinde yayımlanacaktır. Başvurular Kariyer Kapısı https ://kariycrkapisi. sov.tr/iscaiim üzerinden alınacaktır.