2026 Yılı Teknik Sınıf Uzman Erbaş Alım İlanı

Değerli Adaylar;

Bu kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

1. GENEL HUSUSLAR:

a) 2026 yılında yapılacak olan uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca

belirlenen 2026 yılı kontenjanları dahilinde icra edilecektir.

b) Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının 2026 yılında Milli Savunma Bakanlığı/kuvvet

komutanlıkları adına yapacağı uzman erbaş temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır.

c) Ön başvurular,https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinden kılavuzun

yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak, internet üzerinden başvuruda istenilen bilgilerin doldurulması ve sonrasında sınav ücretlerinin ödenmesi suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, Milli Savunma Bakanlığınca istenilen belgelerin hazırlanarak seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

ç) Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirmehttps://personeltemin.msb.gov.trinternet

adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav tarihleri ilgili internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca, idarece gerekli görüldüğünde adayların belirttiği cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

d) Yapılan başvurular, sadece bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için geçerli olacaktır.

Bununla birlikte Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri ile başvuru koşullarında değişiklik yapılabilecektir.

e) Adaylar kuvvet/sınıf/branşta tek tercih yapabilecektir.

f) Başvuru kılavuzunun tamamının okunarak başvuru yapılması önem arz etmektedir. Başvuru

bilgilerinin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle başvuru yapan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda başarılı olmuş hatta göreve başlamış olsa dahi başvuru şartlarına haiz olmadığı anlaşılanların adaylıkları sonlandırılacak/haklarında fesih işlemi yapılacaktır.

g) Adaylar seçim aşaması sınavları kapsamında; fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi,

mülakat ve uygulamalı mesleki bilgi sınavına tabi tutulacaktır.

ğ) Fiziki yeterlilik testine katılabilmek için adayların, Ek-2'de örneği bulunan Durum Bildirir

Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında getirmesi gerekmektedir. Kurumumuzca tek hekim muayenesi yapılmamaktadır.

h) Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek

yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarına göre gerekli görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.

2. UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ:

a) Uzman Erbaş;

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla belirli bir ücret karşılığı 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarında görev yapan asker kişilerdir.

b) Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler;

Uzman erbaşların özlük hakları, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde düzenlenmiş olup, adaylar ilgili Kanun ve Yönetmelik'ten gerekli bilgileri edinebilirler.

3. BAŞVURU:

a) Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları, Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) 2026 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak

(01 Ocak 1999 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(3) En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini

yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak) ve tercih ettiği kuvvet/sınıf/branşta Ek-1'de belirtilen niteliklere sahip olmak,

(4) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (25 Şubat 2021 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-3'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

(7) Sözleşmeli erbaş/er olarak görev yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(8) Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

(9) Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak [başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],

(10) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

(11) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak [başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],

(12) Yapılacak fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve uygulamalı mesleki bilgi sınavında başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek,

(13) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

(14) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm edilmemiş olmak,

(15) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm edilmemiş olmak,

(16) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre

itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 148'inci maddesinde yazılı suçlardan mahküm olmamak,

(17) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(18) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

(19) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

(20) Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

(21) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(22) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

(23) Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak, uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak,

(24) Alım yapılacak sınıf/branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (Ek-1'de belirtilen tablolarda yer alan şartları karşılamak),

(25) En az 164 cm en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, Ek-4'te yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür).

UYARI: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu 12'nci maddesi gereğince, "Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmazlar."

b) Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyetler adaya aittir. Adaylar ön başvurularını 09 Mart 2026 (saat 17.30'a kadar) tarihine kadar,https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını ve sonrasında 09 Mart 2026 (saat 23.30'a kadar) tarihine kadar sınav ücretlerini ödemelerini müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır. Başvuru sonuçları adaylarahttps://personeltemin.msb.gov.tradresi üzerinden ilan edilecektir.

(3) Başvuru esnasında;

(a) Ön lisans mezunları; tercih ettiği sınıf/branşa uygun alan/bölümden mezun ise eğitim bilgisi Yüksek Öğretim Kurumundan aktarılacağından ayrıca eğitim bilgisi eklenmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak, tercih ettiği sınıf/branşa uygun alan/bölümden mezun olmayanadaylar geçerlilik süresi dolmamış Ustalık Belgesi veya Mesleki Yeterlilik Belgesinin e-Devlet şifresi ile giriş yapılan "Başvuru Sihirbazı"

ekranında "Diğer Bilgi ve Belgeler" bölümünde "Uzman Erbaş Başvuru Belgeleri" ekle seçilerek aday sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

(b) Lise düzeyinde mezuniyet (mezuniyet belgesinde dal bilgisi belirtilmemişse başvurusu kabul

edilmeyecektir) ile başvuru yapacak adaylar için; tercih ettiği sınıf/branşa uygun nitelikte alan/bölümden mezun olanlarmezuniyet belgesinin, tercih ettiği sınıf/branşa uygun nitelikte alan/bölümden mezun olmayanlargeçerlilik süresi dolmamış "Ustalık Belgesi veya Mesleki Yeterlilik Belgesi"nin e-Devlet şifresi ile giriş yapılan "Başvuru Sihirbazı" ekranında "Diğer Bilgi ve Belgeler" bölümünde "Uzman Erbaş Başvuru Belgeleri" ekle seçilerek aday sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

(c) Askerliğini yapmış veya yapıyor olan adayların, e-Devlet şifresi ile giriş yapılan "Başvuru Sihirbazı" ekranında "Diğer Bilgi ve Belgeler" bölümünde "Askerliğini Yapmış veya Yapıyor Olanlar İçin Askerlik Durum Belgesi" ekle seçilerek aday sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

UYARI : Belge yüklemeden tercih seçme işlemi yapılamamaktadır. Adayların sahip oldukları ve kılavuzda belirtilen şartlara uygun tüm diploma/belgelerin sisteme yüklenmesi önem arz etmektedir.

(ç) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini ve lise öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliğini (mezun olduğu alan/dalı belirten) "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

(4) Adaylar kuvvet/sınıf/branşta tek tercih yapabilecektir.

(5) Başvuru yapan adaylardan başvuru yapmış olduğu kuvvetin sınıf, branş ve ihtisasında kontenjana girememesi durumunda eğitim durumu dikkate alınarak diğer kuvvet komutanlıklarının ilgili sınıf, branş ve ihtisaslarında görev yapmak üzere kuvvet komutanlıklarınca çağrı yapılarak sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri yapılabilecektir.

(6) Adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için sınav merkezine

geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır.

(7) Alım süresince her türlü duyuruhttps://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinden

yapılacak olup adaylar duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecek olup,https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

(8) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

c) Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Sınav ücretini yatırmayan adaylar ile başvuru şartlarını taşımadıkları hangi aşamada olursa olsun tespit edilen/anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen,

(2) Lise/ön lisans eğitim düzeyinde başvuru yapacak adaylar için öğrenim belgesinin, başvuru kılavuzunda nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim şartına uygun olmayan,

(3) Adayın yapmış olduğu sınıf / ihtisas tercihi ile başvuru kılavuzunda nitelikler bölümünde belirtilen ustalık belgesi / mesleki yeterlilik belgesi uygun olmayan,

adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(4) Adaylar tüm seçim aşamalarında başarılı olsa dahi, eğitim birliğine kayıt işlemleri sırasında herhangi bir giriş koşulu/başvuru şartını taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek, kayıt işlemi yapılmayacak ve başvuruları sonlandırılacaktır.

ç) Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması

Gereken İşlemler Nelerdir?

(1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde bulunan nitelik belgesi doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır.

(2) Adaylardan adli (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa Rehberlik ve Danışma Merkezi (RDM) sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır.

-4-

Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarftaki ve mühürsüz nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.

UYARI : "Uzman Erbaş olmaya layık değildir" kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya

tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

(3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, kapalı bir dosyaya adayların kapalı/mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Bu dosya hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde evrak kontrol aşamasında sınav merkezine teslim edilecektir. Adaya zarfı açmaması hususu birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından tebliğ edilecektir.

(4) Askerlik hizmeti devam eden başvuru sahibi adaylara;

(a) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı (askeri kimlik dahil) sınavlara katılmaları maksadıyla teslim edilecek,

(b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince adaylara sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben izin verilecektir.

d) Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih; aday başvuru miktarına göre planlama yapılarak, idarece belirlenen tarihlerdehttps://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girmeleri zorunludur. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda dilekçeyle Personel Temin Daire Başkanlığına müracaat etmeleri önem arz etmektedir. Aksi durumda aday ile iletişim kurulamamasından Personel Temin Daire Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.

(2) Adaylar seçim aşaması sınavlarına yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğinihttps://personeltemin.msb.gov.tradresinden öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.

4. SINAV ÜCRETLERİ

a) Sınav ücreti 250 (ikiyüzelli) TL'dir.

b) Sınav ücretleri; başvuru işlemlerinin tamamlanmasını müteakip en geç 09 Mart 2026 (saat

23.30'a kadar) tarihine kadar T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/ Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacaktır.

c) Şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirten adayların; https://personeltemin.msb.gov.tr

sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Hak kaybına uğramamanız açısından bu durum önem arz etmektedir. Bu kapsamda;

(1) MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8.maddede (1.fıkra, c.Bendi, 1, 2, 3 ve 4 numaralı küçük bentlerinde) belirtilen şehit/gazi eş ve çocukları, ilgili

kurumdan/bakanlıktan (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumundan) alınmış kanun numarasını belirtir onaylı belgeyi başvuru esnasında taratarak sisteme yükleyecek, belgenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini beraberinde getirilecek,

(2) Söz konusu belgeyi başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit/gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır. Evrak kontrol aşamasında şehit/gazi eş ve çocuğu olduğunu belirten belgesi, ilgili yönetmeliğe uygun olup olmadığı kontrol edilecek, belgesi uygun olmayan ve sınav ücreti yatırmayan adayların adaylığı sonlandırılacaktır.

(3) Sehven yapılan sınav ücreti ödemeleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.

ç) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) Sınav ücretlerini yatırdığı halde başvuru şartlarını sağlamayan, sınava girmeyen, sınava

giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan adayların sınav ücretleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir. Bu konu ile ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Sınav ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

e) Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın

ait olduğu yıl içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

5. SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI:

a) Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak miktarda aday sınavlara çağrılacaktır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır.

(1) Evrak Kontrol Faaliyeti,

(2) Fiziki Değerlendirme (boy ve kilo standartlarının Ek-4'e göre kontrolü),

(3) Fiziki Yeterlilik Testi (Ek-5),

(4) Mülakat,

(5) Uygulamalı Mesleki Bilgi Sınavı,

(6) Sağlık Kurul Raporu,

(7) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması işlemleri.

b) Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte ve sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.

c) Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken maddelerde sıralanan belgeleri yanında getireceklerdir.

(1) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı.

(2) Nitelik Belgesi: Aday birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince düzenlenen örneği Uzman Erbaş Yönetmeliği'ne uygun olarak doldurulmuş nitelik belgesini (Ek-3), başvuru dilekçesini, haklarında adli veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeleri, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırması sonucu da seçim aşamalarına gelirken kapalı ve mühürlü zarf içerisinde getirilecektir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde sınav merkezinde görevli personele teslim edilecektir. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri eğitim birlik komutanlığı tarafından doldurulacaktır.

AÇIKLAMA : Nitelik Belgesi 80 (seksen) puanın altında not verilmiş olan adaylara notu tebliğ edilerek tebliğ belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

(3) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı (Aslı) : Adayın kendisine ait nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dahil).

AÇIKLAMA : Nüfus/kimlik bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.

(4) Öğrenim Diploması: Diplomanın/öğrenim belgesinin (e-Devlet öğrenim belgesi de kabul edilecektir) / öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (diploması kayıp olanlar, öğrenim

aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir).

AÇIKLAMA : Öğrenimini yurt dışında yapanlar, yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum denklik belgesinin) aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(5) Ustalık Belgesi veya Mesleki Yeterlilik Belgesi: Başvuru yapılan sınıf/branş/ihtisas alanında belirtilen (Ek-1) Ustalık Belgesi (3308 sayılı Kanuna uygun) veya Mesleki Yeterlilik Belgesinin (geçerlilik süresi dolmamış) asılları ve fotokopileri.

(6) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar; terhis belgesi/belgelerinin aslı (adayın yanında olacaktır) veya askerlik şubesi onaylı fotokopisi [7179 Sayılı Askeralma Kanunun kapsamında altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlar bir terhis belgesi, altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp sonrasında ikinci altı ay (toplam on iki ay) askerlik hizmetini tamamlayan adaylar iki adet terhis belgesi getirecektir] [Terhis belgesi/belgelerini getirmeyen ve askerlik durumu (terhis tarihleri) sistem üzerinde görüntülenemeyen adaylara 7179 Sayılı Asker alma Kanununun 40'ıncı maddesinde belirtilen ek puanlar verilmeyecek olup adaylık işlemleri devam ettirilecektir (eksik evrak işlemi uygulanmayacak)].

(7) Varsa ehliyet, askeri ehliyet, aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. branşlarda yeteneği bulunan adaylara yönelik kurs belgesi, sertifika, mesleki eğitim belgesi, diploma veya başarı belgesi vb. belgelerin asılları ve fotokopileri.

(8) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (olmadığına dair e-Devlet çıktısı): Kaydı bulunanların ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisi.

(9) Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Hekim Sağlık Raporu: Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır" onaylı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (Ek-2).

(10) Aday Bilgi Formu: Adaylar tarafından kendi el yazıları ile doldurularak beraberinde getirilecektir (Ek-6).

(11) SGK Hizmet Dökümü: Aday tarafından e-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınacaktır.

(12) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten adayın;

(a) https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit / gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi ve onaylı belgesini sisteme yüklemesi gerekmektedir. Aksi halde ikinci seçim aşamalarında şehit / gazi eşi ve çocuğu olduğunu belgelendirseler dahi şehit / gazi eşi veya çocuğu kontenjanına dahil edilmeyeceklerdir. Şehit / gazi eş ve çocukları MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre değerlendirilmektedir. Şehit / gazi hükümleri sadece;

(I) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45'inci, 56'ncı ve 64'üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47'nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

(II) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47'nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,

(III) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet

Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

(IV) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9'uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların, eş ve çocukları hakkında uygulanır.

(b) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ve kanun numarasını belirtir belgenin aslı ve bir adet fotokopisini beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Şehit / gazi yakınlığını belgelendiremeyen adayların şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dahilinde sınıflandırılması yapılamayacak olup diğer işlemlerine aynı şekilde devam edilecektir (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). İkinci seçim aşamaları sonunda başarılı/başarısız olan tüm adayların kayıt kabul evrakları kendilerine iade edilecektir.

UYARI: Seçim aşamaları tamamlandıktan sonra yapılan başvurular (Terhis Belgesi, Sertifika ve Kurs Belgesi vb. belgelerin gönderilmesi) dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler Kayıt Kabul Komisyonu tarafından ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(2) Fiziki Değerlendirme:

Adayın boy ve kilo ölçümleri, Türk Standartları Enstitüsü onaylı ve ölçümleme sertifikalı otomatik/elektronik boy ve kilo ölçüm cihazlarıyla fiziki değerlendirme komisyonları tarafından yapılmakta olup, adayın Ek-4'te yer alan boy ve hizalarında bulunan alt ve üst kilo sınırları içerisinde olup olmadığı ölçülmektedir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Gerekli boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığı sınırları içinde olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından bu aşamada elenirler ve diğer seçim aşamalarına devam edemezler. Bu aşamada elenen adayın itirazı sınav merkezinden ayrılmadan kabul edilir ve farklı ölçüm cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci ölçümde belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.

(3) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:

(a) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), başvuru evrakları uygun olan adaylara aynı gün içerisinde yapılmaktadır.

(b) Adaylar; sınav merkezinin fiziki ve iklim şartları dikkate alınarak yapılacak olan 400 metre düz koşu veya 400 metre hedef koşusundan herhangi biri ile mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Fiziki Yeterlilik Testi Standartları (FYT) Ek-5'tedir.

(c) FYT'de yapılan mekik ve şınav testlerinden en az birer puan, 400 metre hedef koşusundan en az 10 puan veya 400 metre düz koşudan en az 5 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. 2 (iki) ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenecektir.

(ç) Adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere sınav

merkezini terk etmeden itiraz sınavına girme hakları vardır.

(d) Adayların FYT puanı, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına

bölünmesiyle elde edilecektir.

(e) FYT'ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca, testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

(f) Fiziki yeterlilik testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir (Ek-2).

(g) FYT'ye katılacak adaylara; FYT sınav merkezinde görevli personel tarafından, FYT'ye başlamadan önce, "FYT'de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunumda sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" imzalatılacaktır.

(ğ) Ayrıca, testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

NOT: Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir).

(4) Mülakat:

(a) Müracaatta bulunan aday ile mülakat komisyonu üyeleri arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda, mülakatta adaylar;

(I) Genel Görünüş,

(II) Kendisinden İstenileni Kavrama Yeteneği,

(III) Özgüveni,

(IV) Öz Geçmişi,

(V) Kişiliği,

(VI) Psikolojik Yapısı,

(VII) Kendini İfade Edebilme Yeteneği,

(VIII) Beden Dilini Kullanma Becerisi,

(IX) Duygusal Dengesizlik, Dışa Dönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk, Açıklık,

(X) Askerlik Mesleğine Uygunluğu ve İstekli Olması kriterleri gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

(b) Mülakat, kayıt kabul ve FYT aşamasından sonra aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. 70'in altında puan alanların adaylığı

sonlandırılacaktır.

(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir. Mülakat aşamasına itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(5) Uygulamalı Mesleki Bilgi Sınavı:

Adaylar kılavuzda belirlenen (Ek-1) uzman erbaş sınıf/branş/ihtisaslarda uygulamalı mesleki bilgi sınavlarına tabi tutulacaklardır.

d) Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

(1) Uzman Erbaş Temin Faaliyeti kapsamında icra edilecek seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için E-Sevk/Hastane Sevk Belgesi (Ek-7) ile sevk edileceğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık raporu almanız gerekmektedir. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaklardır.

(2) Hastane tarafından verilen sağlık raporunun karar hanesini ve bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Hatalı karar verilen adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(3) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan e-sevk/sevk belgesi ve nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(4) Sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvurmayan ve (e-sevk verilmemesi durumunda) sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini polisten veya jandarmadan alacakları tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından aynı hastaneye sevk belgesi verilebilecektir. Aday dilekçe ve aldığı tutanak ile Personel Temin Daire Başkanlığına tekrar şahsen başvurarak sevk yazısını yenileyebilecektir. Hastane tercih değişikliği yapılamayacaktır.

(5) MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği "Sağlık Kurulu Raporunun Alınması Madde-14 (3)" gereği; sağlık kurulu rapor işlemleri, Milli Savunma Bakanlığınca sonradan duyuru / ilan yöntemi ile belirlenen süre içerisinde tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

(6) Hastaneler tarafından düzenlenen "Ön Bildirim Belgesi/Raporu" ve "Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi" geçerli kabul edilmeyecektir.

(7) Sağlık raporları işlemleri yapılan hastane tarafından; sağlık raporlarının bir nüshası posta yoluyla Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/Ankara) adresine gönderilecek veya e-rapor sistemine kaydedilecektir. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için, hastane sevk belgesi aldığınız tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerinizi sonuçlandırılarak, hastane tarafından Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/Ankara) adresine gönderilmiş olmasını veya E-Rapor Sistemine kaydedilmesini sağlayınız. Zamanında E-Rapor Sistemine kaydedilmeyen, zamanında gönderilmeyen ve postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

(8) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.

(9) Sağlık durumunuz ve sağlık raporunuzla ilgili herhangi bir tereddüt oluştuğunda, yerleştirilmiş olsanız dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde tekrar sağlık kurulu raporu almaya gönderilebilirsiniz. Olumsuzluk olması durumunda adaylığınız iptal edilecektir.

(10) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlık kurulu raporlarınızın MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşıp ulaşmadığını https://personeltemin.msb.gov.tradresi "e-DEVLET ile giriş / TERCİH İŞLEMLERİ / Mesajlarım" sekmesinden kontrol edebilirsiniz.

e) Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Aday Değerlendirme Puanı (ADP); uygulama mesleki sınav puanı, fiziki yeterlilik testi, mülakat sınavı puanlarının bakanlıkça belirlenecek oranda yüzdelerinin alınmasını müteakip toplanmasıyla elde edilecek puana, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,

(2) 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında, internet üzerinden yapılacak başvuru tarihinin son günü itibariyle askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri [askerlik durumu (terhis tarihleri) sistem üzerinde görüntülenen] ve diploma ile belgelemeleri halinde eğitim durumları dikkate alınarak; uygulamalı mesleki sınavı puanı, fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanının bakanlıkça belirlenecek oranda yüzdelerinin alınıp toplanmasıyla elde edilecek puana,

(a) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunu adaylar hariç olmak üzere ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlara 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 9 puan,

(b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından;

(I) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 6 puan,

(II) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 12 puan ilave edilecektir.

(3) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, Aday Değerlendirme Puanına (ADP) göre yüksekten düşüğe doğru sıralanacak, aday değerlendirme puanı eşit olan adaylardan; uygulamalı mesleki bilgi sınav puanı yüksek olan aday, uygulamalı mesleki bilgi sınav puanlarının da eşit olması halinde sözlü sınav puanı yüksek olan aday, her iki sınav puanının da eşit olması halinde, fiziki yeterlilik testi puanı yüksek olan aday, her üç sınav puanının da eşit olması halinde, yaşça büyük olan aday başarı sıralamasında üstte yer alacaktır.

(4) Şehit veya gazi eş ve çocukları başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde uygulamalı mesleki bilgi sınavında almış olduğu puana %10 ilave edilerek (Bakanlıkça baraj puan belirlenmesi halinde baraj puanını geçmek kaydıyla) aday değerlendirme puanı hesaplanarak şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dahilinde sınıflandırılacak, bu adaylardan toplam kontenjanın % 5'ine kadarı temin edilecektir. Kontenjana giremeyenler diğer adaylar ile birlikte sınıflandırma işlemine tabii olacaktır.

f) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılmaktadır?

(1) Seçim aşamalarında başarılı olan adayların arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri; 17 Nisan 2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yürütülmektedir.

(2) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemlerinin başlatılabilmesi için adayların e-Devlet üzerindeki adres bilgilerini güncel bulundurmaları önem arz etmektedir.

g) Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asıl/yedek aday listesi ve konu ile ilgili tüm açıklamalar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

(2) Sınavlarda başarılı olan adaylar; sınav sonuçları hakkındaki bilgileri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yer alan aday takip programından öğrenebileceklerdir. Adaylık durumunuza ilişkin güncel gelişmeleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresi "e-DEVLET ile giriş / TERCİH İŞLEMLERİ / Mesajlarım"sekmesinden kontrol edebilirsiniz.

(3) Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Resmi internet sayfasından yapılan sonuç sorgulamaları ve ilanlar tebliğ niteliğindedir. Adaylar yayınlanan sonuç ve ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdürler.

(4) Adaylara, eğitim birliklerine katılış tarihleri ile katılış esnasında getirecekleri belgeler, kuvvet komutanlıkları tarafından duyurulacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefona yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinden yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçer. Tebligattan dolayı oluşan olumsuz durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(5) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaşamanız ve bunun gururunu ailenize de yaşatmanız dileğiyle sizleri bekliyoruz.

Tüm adaylarımıza seçim aşamalarında başarılar diliyoruz.

Çevrimiçi (Online) Başvuru Formuhttps://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinde yayımlanmıştır.

Ek :

1- Aranan Nitelikler (31 Sayfa)

2- Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (1 Sayfa)

3- Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi (3 Sayfa)

4- Uzman Erbaş Adayları İçin Boy ve Kilo Standartları (1 Sayfa)

5- Uzman Erbaş Adayları İçin Fiziki Yeterlilik Testi Standartları (1 Sayfa)

6- Aday Bilgi Formu (2 Sayfa)

7- Hastane Sevk Belgesi (2 Sayfa)

İLAN EK DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ