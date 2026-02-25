Kapadokya Üniversitesinde Lisansüstü Başvurular 27 Şubat'ta Başlıyor

Kapadokya Üniversitesi (KÜN), 27 Şubat'ta başlayacak lisansüstü başvuruları kapsamında 10 yüksek lisans ve 2 doktora programı için öğrenci kabul edecek. Üniversite; havacılık, sağlık, yapay zeka ve bilişim, gastronomi ile turizm alanlarında uzmanlaşmış ve sektörle doğrudan temas halinde çalışan akademik kadrosu ve 20 yıllık eğitim tecrübesiyle lisansüstü öğrenci kabulüne başlayacak. Öğrencilerinin araştırma süreçlerine aktif katılımını esas alan KÜN, yüksek lisans ve doktora programlarıyla geleceğini şekillendirmek isteyen adaylara kariyerinde bir adım öne çıkma fırsatı sunacak.

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde yürütülen programlar, teorik bilgi ile uygulamayı birlikte geliştiren bir yapıda ilerliyor. Kamu, özel sektör ve akademi hedefi olan adaylar için planlanan yüksek lisans ve doktora programları; sınıf içi eğitim, saha uygulamaları ve akademik çalışmalarla destekleniyor. Bu bütüncül yaklaşım, öğrencilerin uzmanlık alanlarında sistemli ve somut bir gelişim süreci yürütmesine imkan tanıyor. Kapadokya Üniversitesi, lisansüstü öğrenci adaylarını 'Seçimlerinle Fark Yarat' anlayışı doğrultusunda akademik yolculuklarını şekillendirmeye davet ediyor. 27 Şubat'ta başlayacak ve 6 Mart 2026 tarihinde sona erecek lisansüstü başvuru şartlarına https://lisansustu.kapadokya.edu.tr/ adresinden ulaşılabiliyor; sorular ise [email protected] adresine iletilebiliyor.

Öğrenci Kabulüne Başlayacak Lisansüstü Programlar

Yüksek Lisans Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli)

Uluslararası İlişkiler (Tezli)

Dil ve Konuşma Terapisi (Tezsiz)

Kültürel Çalışmalar (Tezli)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli / Tezsiz)

Turist Rehberliği (Tezli / Tezsiz)

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezli / Tezsiz)

Psikoloji (Tezli)

Havacılık Teknolojileri ve Yönetimi (Tezli / Tezsiz)

Aile Danışmanlığı (Tezli / Tezsiz)