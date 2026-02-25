Bingöl Üniversitesi 26 sözleşmeli personel alacak

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca, Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyanlar arasından KPSS puanı esas alınarak sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- İlana son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

7- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yaptırılacak "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" ya da "arşiv araştırması" sonucu olumlu olmak.

8- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

9- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek engeli bulunmamak.(Sözleşme imzalanmaya hak kazanılması halinde sağlık kurulu raporu istenecektir.)

11- Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

12- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

13- Adayların 2024 KPSS (B) grubu puan türlerinden lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir.

14- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

15- Başvuran adayların yükseköğretim kurumlarında (açık ve uzaktan öğretim dışında) herhangi bir kademede (ön lisans, lisans) aktif öğrenci kaydı olmamalıdır.

16- Özel şartlarda istenilen Sertifika, Belge ve Hizmet Sürelerinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden önce sağlanıyor olması gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan belge ve sertifikalar ile ilan tarihinden sonraki hizmet süreleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

17- S-26011 No.lu Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) pozisyonu için;

a) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

b) İlana son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Göreve başlayacak personelin göreve başlama tarihinde kimlik kartının geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Göreve başlama tarihi itibariyle süresi dolmuş kimlik kartına sahip adayların ataması gerçekleşmeyecektir.)

c) Boy uzunluğu 170 cm'den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasında farkın 15'den fazla 13'den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.) Bu durumu ilgili sağlık kuruluşlarından belgelendirmek gerekir.

18- S-26012 No.lu Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) pozisyonu için;

a) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

b) İlana son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Göreve başlayacak personelin göreve başlama tarihinde kimlik kartının geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Göreve başlama tarihi itibariyle süresi dolmuş kimlik kartına sahip adayların ataması gerçekleşmeyecektir.)

c) Boy uzunluğu 165 cm'den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasında farkın 15'den fazla 13'den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 165 cm ise kilosu en fazla 65+15=80 kg ve en az 65-13=52 kg olmalıdır.) Bu durumu ilgili sağlık kuruluşlarından belgelendirmek gerekir.

BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER

1- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Başvuru sırasında e-Devlet Kapısı'ndan otomatik kaydedilecektir. Bilgilerin eksik/yanlış olması halinde beyan edilebilecektir.)

2- 2024 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Başvuru sırasında e-Devlet Kapısı'ndan otomatik kaydedilecektir.)

3- Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

4- Barkodlu SGK Hizmet Dökümü (E-Devletten barkodlu belge alınacaktır.), (Başvuru sırasında aday tarafından sisteme yüklenecektir.)

5- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşun/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazı ile belgelendirilmelidir. (Başvuru sırasında aday tarafından sisteme yüklenecektir.)

6- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

7- Erkek adayların terhis veya askerlikten muaf olduğunu gösterir belge (Başvuru sırasında e-Devlet Kapısı'ndan otomatik kaydedilecektir.)

8- S-26011 ve S-26012 pozisyonları için Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Başvuru sırasında aday tarafından sisteme yüklenecektir.)

9- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

10- Kariyer Kapısından alınacak Aday Başvuru Bilgileri dokümanı (Çıktısı Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına belirtilen süreye kadar şahsen teslim edilecektir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

İlanda belirtilen tüm şartları sağlayan adaylar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Yerleştirme sonuçlarına göre sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sonuçları Üniversitemiz internet sitesi (www.bingol.edu.tr) ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/) üzerinden görüntüleyebilecektir. Kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler Üniversitemiz internet sitesi www.bingol.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.bingol.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Üniversitemiz, başvuru takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında ilanın bir kısmını veya tamamını iptal etme hakkını saklı tutar.

2- İdare, sözleşmeli personel pozisyonunda göreve başlayacakları ihtiyaca bağlı olarak Üniversiteye bağlı (ilçeler dahil) tüm birimlerde istihdam etme hakkına sahiptir.

3- Adaylar sadece bir pozisyona başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşun/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazı ile belgelendirilmelidir.

5- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Başvuru için istenilen belgeleri teslim etmeyen veya eksik yükleyen, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

7- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden ve Üniversitemize teslim edilmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

İLETİŞİM:

Adres: Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad. No:1 Merkez/Bingöl

Telefon: 0426 216 00 12

Dahili : 6025, 6026, 6101

1861/1-1