Yıldız Teknik Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükümde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak, 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde, 2024 veya 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ile İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan esas alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

e) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. SİSTEM UZMANI (Linux) (1 KİŞİ, 3 KATINA KADAR)

a) IP adresleme, VLAN, routing, firewall ve temel TCP/IP protokollerine hakim olmak,

b) Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

c) Paket yönetim sistemlerine (rpm, yum, apt, dnf) hakim olmak,

d) Linux servis yönetimi (systemctl, journald) konularında tecrübeli olmak,

e) Kullanıcı, grup yönetimi, yetkilendirme ve Linux dosya sistemi hiyerarşisi konularında bilgi sahibi olmak,

f) Güvenlik, log yönetimi, performans analizi, yedekleme ve sistem güncellemeleri konularında tecrübeli olmak,

g) Docker ve Kubernetes/OpenShift gibi konteyner platformlarında deneyim sahibi olmak,

h) Sunucu sanallaştırma ile ilgili VMware, KVM, Proxmox, OpenStack konularında bilgi sahibi olmak,

i) Yedeklilik, yüksek erişilebilirlik ve iş sürekliliği konularında tecrübe sahibi olmak,

j) SSH, SSL, DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, Apache,OpenVPN, Nginx gibi temel servisleri yönetebilmek,

k) LVM yönetimi, disk genişletme/daraltma gibi depolama yönetimi konusunda deneyimli olmak,

l) Shell scripting (Bash) yazma ve otomasyon süreçlerine hakim olmak,

m) Fiziksel sunucuların UCS, ILO kurulumu ve multipath konfigürasyonları konusunda tecrübe sahibi olmak,

n) Ansible ile sunucu yapılandırma, otomasyon ve uygulama dağıtımı süreçlerini yönetebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak,

o) Tercihen depolama sistemleri (Storage) yönetimi, LUN tahsisi ve storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak,

ö) Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasına sahip işyeri/firmada çalışmış olmak,

r) Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme konularında bilgi sahibi olmak,

s) Linux disk yapılandırmaları hakkında (LVM, Multipath vb.) bilgi sahibi olmak,

ş) Linux sunucularında (Ubuntu 13 ve üzeri, CentOS 6 ve üzeri, Debian 8 ve üzeri) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamada bilgi sahibi olmak,

t) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi sahibi olmak; veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek.

B.2. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 KİŞİ, 4 KATINA KADAR)

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) .NET Framework, .NET Core / .NET (6+), ASP.NET, C# platformlarında en az 5 (beş) yıl kurumsal ölçekte yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

b) Kullanıcı sayısı 25000 ve üzeri olan büyük ölçekli kamu veya özel sektör sistemlerinde en az 5 yıl aktif olarak görev almış olmak,

c) Kurumsal uygulamalarda yazılım mimarisi tasarlamış, mimari kararları almış ve bu kararların uygulanmasını yönetmiş olmak,

ç) Microservice mimarileri, event-driven sistemler ve dağıtık sistem tasarımları konusunda ileri seviye bilgi sahibi olmak ve bu yaklaşımların uygulandığı projelerde görev almış olmak,

d) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

e) Büyük veri (Big Data) ve yüksek hacimli veri işleme gereksinimleri olan sistemlerde batch ve/veya streaming mimarileri ile çalışmış olmak.

f) Yazılım yaşam döngüsünün tüm aşamalarında (analiz, mimari tasarım, geliştirme, test, devreye alma, bakım) lider veya sorumlu rolde görev almış olmak,

g) Git tabanlı versiyonlama stratejileri (branching, release, hotfix) oluşturmuş ve ekip genelinde uygulanmasını sağlamış olmak,

ğ) Nesne tabanlı analiz ve tasarım, Domain Driven Design (DDD) ve kurumsal yazılım tasarım prensipleri konusunda ileri seviye bilgi sahibi olmak,

h) Yaygın yazılım tasarım kalıplarını (Design Patterns) doğru senaryolarda seçip uygulamış olmak,

ı) Agile / Scrum / Kanban metodolojileri ile çalışan orta ve büyük ölçekli ekiplerde teknik liderlik yapmış olmak,

i) Test stratejileri (unit, integration, load, stress test), kalite standartları ve kod inceleme süreçlerini oluşturmuş olmak,

j) MVC ve Clean Architecture yaklaşımlarını kullanarak; katmanlı, sürdürülebilir ve bakımı yapılabilir kurumsal projeler geliştirmiş olmak,

k) HTML, CSS, JavaScript ve modern frontend yaklaşımlarına (SPA mantığı) hakim olmak; frontend-backend entegrasyonlarını yönetmiş olmak,

l) RESTful servisler başta olmak üzere SOAP, WCF, WSDL, XML tabanlı servis mimarilerinde kurumsal entegrasyonlar tasarlamış olmak,

m) İlişkisel ve ilişkisel olmayan veri tabanları (MS SQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL, NoSQL vb.) üzerinde ileri seviye veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans iyileştirme çalışmaları yapmış olmak,

n) Entity Framework, Dapper veya benzeri ORM/ODM araçları ile yüksek performanslı veri erişim katmanları geliştirmiş olmak,

o) CI/CD süreçleri ile otomatik build, test ve deployment yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmak,

ö) IIS, Apache, nginx gibi uygulama sunucularının yanı sıra container ve sanallaştırma altyapılarında (Docker vb.) uygulama yayına alma süreçlerinde rol almış/yönetmiş olmak,

p) Teknik dokümantasyon, mimari diyagramlar ve standartların oluşturulması konusunda deneyim sahibi olmak.

2) Aşağıda listelenmiş sertifikalar ve nitelikler zorunlu olmamakla birlikte tercih sebebidir

a) Cloud platformları (Azure, AWS, GCP) üzerinde kurumsal uygulama geliştirme ve mimari tasarım tecrübesi,

b) DevOps, container orchestration (Kubernetes vb.) ve altyapı otomasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

c) Microsoft, Oracle veya eşdeğer uluslararası geçerliliğe sahip yazılım/mimari sertifikalar,

d) Mobil uygulama geliştirme (Hybrid veya Native) süreçlerine mimari seviyede katkı sağlamış olmak,

e) UNIX/Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışan büyük ölçekli sistemler geliştirmiş ve yönetmiş olmak,

f) Kurumsal güvenlik, kimlik doğrulama (OAuth2, JWT, SSO) ve yetkilendirme mimarileri konusunda deneyim sahibi olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurularını başvuru süresi içerisinde e-Devlet Kapısı Yıldız Teknik Üniversitesi

- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim ) adresi üzerinden gerçekleştirecektir.

Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin yüklenmesinden adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

e-Devlet başvuru ekranında (Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde) "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmelidir.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, pdf veya jpeg formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.