Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent, Dr.Öğr.Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 1 takım fiziki dosya ve 5 adet USB Bellek, Doçent ve Dr.Öğr.Üyesi için 1 takım fiziki dosya ve 3 adet USB Bellek) dosyalarını vermeleri gerekmektedir. Üst ünvanda bulunanlar alt ünvana başvuramazlar.

1- Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim edilecektir.

2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.