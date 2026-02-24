Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde aranan gene! koşullan sağlamış olmak kaydıyla, tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

. İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) şahsen veya posta ile başvuru yapılması gerekmektedir.

. Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarım kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan dosyada bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstermeleri gerekmektedir.

. Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-fonnlar-ve-dilekccler/ web adresinde yer alan "Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi"ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak sunması gerekmekledir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin eklenmesi gerekmektedir.

. Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıktan eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan 3 referanslı bir "özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı" hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

. Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartlarının sağlanması gerekmektedir.

. Adayların, ilan tablosunda 'Açıklama' sütununda belirtilen şartlan sulamaları gerekmektedir.

. Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

. Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda, verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

. Son müracaat tarihi IO Mart 2026 mesai bitimidir.

Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

. İlanda belirtilen koşullan taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

. İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

. Tüm başvuru evraklarının güncel tarihli olması gerekmektedir.

. Eğitim dili İngilizce olan bölümlere yapılan başvurularda "İngilizce" puan türünden alınan Yabancı Dil Belgesi sunulmalıdır. Diğer puan türleri dikkate alınmayacaktır.

. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun. Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir, (https://pcrsoncl.hku.cdu.tr/tum- formlar-vc-dilckcclcr/)

2. Nülüs Cüzdanı Fotokopisi, (NOTER veya Aslının görülerek Dekanlık/Müdürlük Sekreterliği taralından onaylı hali)

3. Özgeçmiş,(YÖK EK-3 Fontlarında) (https://pcrsoncl.hku.cdu.tr/tum- formlar-vc-dilckcclcr/)

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (E-Devlet üzerinden alınan belge)

5. l isans Diploma fotokopisi (NOTER, üniversite onaylı veya E-Devlet üzerinden alman belge)

6. Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

7. Öğrenci Belgesi (Üniversite onaylı veya K-Devlet üzerinden alınan belge)

8. Tecrübe Belgesi ( Çalıştığı Kurululardan alınan belge) (NOTER, E-Devlet Hizmet Döküm Belgesi ile uyumlu olmalıdır.)

9. SÖK Hizmet Takip Programından (Hİ TAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (E-Devlet üzerinden alınan belge)

10. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı vc/vcya Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

11. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (NOTER, Üniversite onaylı veya E-Devlet üzerinden alınan belge )

12. ALES Belgesi

13. YDŞ/YÖKDTL veya eşdeğerliliği mevzuata uygun Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,

14. 2 Adet vesikalık veya biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

15. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Adres;

Osmanlı Malı. Havaalanı Yolu Bulvarı No:267 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Şahinbey-GAZİANTEP

Tel: Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 0342 211 80 80 Dahili: 1531

Hğitim Fakültesi Dekanlığı 0342 21 1 80 80 Dahili;! 201

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 0342 211 80 80 Dahili:2202

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 0342 211 80 8ü Dahili:2201

Faks: 0342 211 80 81 E-Mail: [email protected]

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ: 24 02.2026

SON BAŞVURU TARİHİ: 10.03.2026

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: L3.03.2026

GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARİHİ: 17.03.2026

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 24.03.2025

- Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

- Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

- Atanmaya hak kazanan adayın tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

- Asıl kazanan aday lamı sonuç açıklama talihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ilgili birime başvuru yapması gerekmekledir.

- YÖKDİl. Yabancı Dil sınav sonuç belgesiyle başvuru yapan adayların ilgili alanda sınava girmesi gerekmektedir (Fen, Sosyal, Sağlık), - Tüm başvuru evraklarının güncel tarihli olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

1882/2/1-1