İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesinde" aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

https://www.sisli.edu.tr/wp-content/uploads/2024/09/T.C.-ISTANBUL-SISLI-MESLEKYUKSEKOKULU-OGRETIM-UYELIGINE-YUKSELTILME-VE-ATANMA-YONERGESIPDF-1.pd

PROFESÖR KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.

2- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisi

3- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.

5- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

7- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınan belge)

8- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

9- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

10- Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya Profesör kadrosu için 6 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete 'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılabilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Meslek Yüksekokulumuz İnsan Kaynakları Biriminden öğrenilecektir.

Başvuru Adresi: Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk. No: 8 Maslak/ İSTANBUL

Duyuru Başlama Tarihi : 24.02.2026

Son Başvuru Tarihi :10.03.2026

1829/1-1