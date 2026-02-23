Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 İşçi Alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

30 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 30 (otuz) sürekli işçi alımı yapılacak olup başvurular 23.02.2026 -27.02.2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla aşağıda yer alan tabloda başvuruda bulunacağı ünvan ile ilgili başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir.

2. Adaylardan denizcilikle ilgili yeterlik (belge) ile hizmet şartı başta olmak üzere diğer belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak ve yapılacak olan noter kura çekilişine dahil edilmeyecektir.

3. Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacak ve birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

GENEL BİLGİLER:

Evrak İsteme ve Başvuru Evraklarının İncelenmesi

1. Noter kura çekilişi öncesi İŞKUR tarafından Bakanlığımıza gönderilen listede yer alan adaylardan başvuru evrakları talep edilecek olup adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri, diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) yayımlanacaktır.

2. Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde şartları sağlayan adaylar belirlenecektir. Şartları sağlamayan adaylar ise noter kura çekilişi, sözlü ve/veya sözlü/uygulamalı sınava dahil edilmeyecektir.

Noter Kura Çekilişi

1. Başvuru şartlarını sağlayan aday sayısının her il ve ünvan için açık iş sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda 30.03.2026 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez kampüsünde (Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA) noter kura çekilişi yapılacaktır. Aday sayısının eşit veya az olması durumunda ise adaylar kura çekilişine dahil edilmeden doğrudan sözlü ve/veya sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

2. Noter kura çekilişi sonucu işe yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmez.

Duyurular

1. Sözlü sınav ve sınav sonucuna ilişkin tüm bilgilendirmeler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. İşçi alımına ilişkin başvuru, noter kura çekilişi, sözlü sınav vb. konularda bir değişiklik olması halinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) yayımlanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

1. İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılabilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

2. Sözlü ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucunda sıralamaya girerek başarılı olan ve atamaya hak kazanan asıl adayların atamaya ilişkin işlemleri başlatılacaktır.

3. Atanan işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup deneme süresinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

4. Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

İLETİŞİM:

Adres : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA

Telefon: 0312 203 10 00 / 1311 - 3199 - 3924 - 4088

İlanen duyurulur. 1674/1-1