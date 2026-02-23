Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.). Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler:

1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde mevcut).

2. Özgeçmiş (YÖK formatında).

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).

5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti yada e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi).

6. Lisans ve Yüksek Lisans transkriptlerinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti yada e-devlet üzerinden alınan belge.

7. Geçerli ALES Puanına sahip Sınav Sonuç Belgesi (Optisyenlik Programı, Bilgisayar Programcılığı Programı ALES-SAY. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ALES MUAF).

8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf).

10. Adli Sicil Belgesi.

11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

12. Kişisel Verilerin Korunması Formu (www.adiguzel.edu.tr adresinde mevcut ıslak imzalı ve beyan yazılmalı).