Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK AKDENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI

MERSİN

SAHİL GÜVENLİK AKDENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI

(Akdeniz/MERSİN) işyerinde istihdam edilmek üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile hükümleri uyarınca Türkiye İş

Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 1 (Bir) engelli işçi alımı yapılacaktır.

2026 YILI 1 ENGELLİ İŞÇİ ALIMI İLANI (ULUSAL ALIM)

(23-27 ŞUBAT 2026)

Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı, Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığı

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1- Başvurular 23-27 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet sitesi (www.iskur.gov.tr) ile Alo 170 hattı aracılığıyla yapılacaktır.

2- Adaylar İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

GENEL ŞARTLAR:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.

3- Adayların son başvuru tarihi itibariyle ilanda yer alan iş gücü talebinin karşısında belirtilen okul bölümlerinin birinden mezun olması ve diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. Halihazırda Örgün Öğretime Devam Edenler Başvuruda Bulunamaz.

4- Engelli işçi alımı Ulusal düzeyde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle ülke (Türkiye) içerisinde ikamet ediyor olmak.

5- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyenler, sınava katılmayanlar, işi reddedenler veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.(Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.)

6- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

7- Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

8- Askerliği ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak.)

9- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. 10- Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

11- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

12- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

13- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

14- Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

15- Başvuru yapacakların; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğunu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu", "Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelemiş olmak.

16- Çok tehlikeli işyerinde istihdam edilecek olup, yapılacak işin niteliğine göre: sağır, iki gözü görmeyen, tek ve iki elini kullanamayan, tek ve iki ayağını kullanamayan, zihinsel ve davranışsal bozuklukları ve ruh hastalıkları engeli bulunanlar başvuramayacaktır.

17- Engelli alımı için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girmiş olmak.

DİĞER HUSUSLAR:

1- Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listede kimlik bilgileri bulunan adayların belge kontrol tarihi Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu yayım, tebliğ

mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Belge kontrol faaliyetinde, adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim

durumu, öncelik durumu ve mesleki yetkinliğine dair belgeleri kontrol edilecektir.

3- Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte tıpkıçekimlerini (fotokopi) de getirecektir. Adayların getireceği belgeler;

a. Başvurmuş olduğu açık iş pozisyonunda belirtilen eğitim şartını ispatlayıcı diploma belgesi,

b. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Engel oranının en az yüzde kırk (%40) ve çalıştırılamayacağı işler kısmının mutlaka dolu olması gerekmektedir.)

c. Nüfus Cüzdanı aslı (1 adet tıpkıçekimi ile beraber).

ç. Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği (e-Devlet çıktısı geçerli olup, kayıt kabul esnasında geçerlilik tarihinin dolmamış olması ve aile fertlerinin bilgilerini içermesi gerekmektedir).

d. Adli Sicil Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı geçerlidir).

e. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesi Onaylı veya e-Devlet çıktısı geçerlidir).

f. Adaylar, e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama sonucunun ekran görüntüsü çıktısını getireceklerdir.

g. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır).

ğ. EKPSS Sınav Sonuç Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır).

h. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5'nci maddesinde sayılan öncelik hakkına sahip olan adaylar için ilave olarak istenilen belgeler;

(1) 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş sözleşmesi feshedilenler için fesih ihbarnamesi (Aslı ve 1 adet tıpkıçekimi).

(2) Terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarıları nedeniyle takdire layık görülenlerden asgari Tugay Komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı İçin asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgesi (Aslı ve 1 adet tıpkıçekimi).

(3) Öncelik hakkına sahip olduğunu ispatlayıcı diğer belgeler (Aslı ve 1 adet tıpkıçekimi).

4- Belge kontrol süresi içinde belgelerini teslim etmeyen ve ilan şartlarına ait durumlarını belgeleyemeyenlerin, belge kontrolü sonucunda eksik veya hatalı belge getirenlerin ve bu belgelerini belirtilen süre içinde tamamlamayanların başvurusu kabul edilmeyecek, sınava katılacak aday listesine dahil edilmeyecek ve nihai listeden çıkarılan aday sayısı kadar bir defaya mahsus Ek Liste talep edilerek Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen listedeki adayların evrak kontrolü sağlanacaktır.

5- Ek Liste ile gönderilen adayların belge kontrol tarihi Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu yayım, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6- Talep şartlarını taşımadığı/gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

7- Belge kontrolünü ve teslimine müteakip sözlü/uygulamalı sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığının internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine mesleki sözlü/uygulama sınav tarihi için ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

8- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

9- Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili meslekte belirtilen açık iş gücü sayısınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığının internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10- Sözlü/Uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde ve saatinde söz konusu sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

11- Sözlü/Uygulamalı sınavdan önce engelli adayların sınavda refakatçiye ihtiyaç duyup duymadıkları sorularak kayda alınacak olup, talepte bulunan engelli işçi adayları için engel gruplarının özellikleri dikkate alınarak refakatçi görevlendirilecektir.

12- Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 7 (Yedi) gün içinde adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığına yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde sonuçlandırılarak nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.

13- Sınavı kazanan adayların göreve başlayabilmeleri için 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince haklarında yapılacak arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

14- Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan sınavı kazanan adayların "işe alınacağı meslek kolunda" yürürlükte bulunan Yönetmeliklere uygun ve çalıştırılamayacağı işler kısmı mutlaka dolu ve istihdam amaçlı alınmış engelli sağlık kurulu raporu sunmaları istenecek. Tüm bu özelliklere sahip engelli raporu 6331 sayılı Kanunun 15. maddesinin 1. fıkrasının (1- işe girişlerinde), (2- iş değişikliğinde), ve (3- işe dönüşlerinde) ve (4- düzenli aralıklarla) bentleri gereği işyeri hekimi tarafından incelenecek, inceleme sonrası kişiye uygundur/uygun değildir raporu düzenlenecektir. Adaylardan istenecek Sağlık Kurulu Raporunun içeriğinde yer alacak tahlil, tetkik ve muayene olunacak poliklinikler çalışma ortamına ve koşullarına göre belirlenerek adaylara yazılı bildirilecektir. Adayların istenen tüm tahlil, tetkikler ve muayene sonuçlarını Sağlık Kurulu Raporu ile birlikte belgelemeleri zorunludur.

15- İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

16- İşe alınan işçilerin işbaşı yapmalarına müteakip deneme süresi 3 ay olup, deneme süresi içerisinde işveren vekili ve/veya işçi iş sözleşmesini her zaman tazminatsız feshedebilir. Deneme süresi sonunda; hakkında olumlu kanaat raporu düzenlenen işçilerin kesin kabulleri yapılacak, olumsuz kanaat raporu düzenlenenlerin ise iş akdi tazminatsız fesih edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres Telefon No Faks No e-posta

WEB

: Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığı 33110 Liman içi Akdeniz/MERSİN : 0 324 237 19 19

: 0 324 237 19 36

: [email protected]

: www.sg.gov.tr

Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı, Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığı (Akdeniz/MERSİN) işyerinde istihdam edilmek üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 1 (Bir) Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMSY) statüsünde Meydancı işçi alımı yapılacaktır. Adayların başvuru yapmadan önce mutlaka ilan metnini okumaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1- Başvurular 23-27 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet sitesi (www.iskur.gov.tr) ile Alo 170 hattı aracılığıyla yapılacaktır.

2- Adaylar İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

GENEL ŞARTLAR:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.

3- Adayların son başvuru tarihi itibariyle ilanda yer alan iş gücü taleplerinin karşılarında belirtilen okul bölümünden mezun olması veya son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. Halihazırda Örgün Öğretime Devam Edenler Başvuruda Bulunamaz.

4- Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMSY) statüsünde işçi alımı ulusal

düzeyde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle ülke (Türkiye) içerisinde ikamet ediyor olmak.

5- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyenler, sınava katılmayanlar, işi reddedenler veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır. (Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.)

6- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

7- Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

8- Askerliği ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak veya muaf olmak.)

9- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

10- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

11- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

12- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

13- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

14- Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

15- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde başvuru yapacaklar için; Mülga 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, Mülga 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu veya 7179 sayılı Asker alma Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yararlananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenlerden olmak.

DİĞER HUSUSLAR:

1- Açık iş pozisyonu için Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanacak adayların belirlenmesi maksadıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Talep şartlarına uyan listede yer alan tüm adaylar arasında kura çekimi ile açık işgücü sayısının 4 katı asil, 3 katı yedek aday, öncelik hakkına sahip listede yer alan tüm adaylar arasında kura çekimi ile açık işgücü sayısının 4 katı asil, 3 katı yedek aday belirlenecektir.

2- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından Kura çekimi Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığı idari binası (Üçocak Mah. 132. Cad. Limaniçi, Akdeniz, Mersin) adresinde 10 Mart 2026 Salı günü saat 09.30'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu yayım, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İstekli adaylar noter kurasını izleyebilecektir. Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) ayrıca duyurulacaktır.

4- Noter huzurunda kura çekimi ile belirlenen asil ve yedek adayların belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadığı Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığı tarafından kontrol edilecek, aranan şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve belge kontrolü tarihi Sahil Güvenlik Komutanlığı internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) tebliğ mahiyetinde yayınlanacaktır. Belge kontrolü için istenilen belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri de getirilecektir.

5- Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine Kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

6- Talep şartlarını taşımadığı/gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

7- Belge kontrolünü ve teslimine müteakip sözlü/uygulamalı sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığının internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

8- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

9- Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili meslekte/branşta belirtilen açık iş gücü sayısınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığının internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10 -Sözlü/Uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde ve saatinde söz konusu sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

11- Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 7 (Yedi) gün içinde adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığına yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde sonuçlandırılarak nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.

12- Sınavı kazanan adayların göreve başlayabilmeleri için 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince haklarında yapılacak arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

13- Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan sınavı kazanan adayların göreve başlayabilmeleri için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15'inci maddesi gereği; sağlık durumlarının yapacakları iş ve meslek kolunda çalışmalarında sakınca olmadığını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte olup, bu raporlar nihai karar olarak değerlendirilmeyecektir. Adayların çalışma koşulları ve Sağlık Kurulu Raporları ile birlikte değerlendirerek yapacakları işe uygun olup/olmadıklarını belirten nihai sağlık raporunun İşyeri Hekimi verilecektir. Adaylardan istenecek Sağlık Kurulu Raporunun içeriğinde yer alacak tahlil, tetkik ve muayene olunacak poliklinikler çalışma ortamına ve koşullarına göre belirlenerek adaylara yazılı bildirilecektir. Adayların istenen tüm tahlil, tetkikler ve muayene sonuçlarını Sağlık Kurulu Raporu ile birlikte belgelemeleri zorunludur.

14- İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

15- İşe alınan işçilerin işbaşı yapmalarına müteakip deneme süresi 3 ay olup, deneme süresi içerisinde

işveren vekili ve/veya işçi iş sözleşmesini her zaman tazminatsız feshedebilir. Deneme süresi sonunda;

hakkında olumlu kanaat raporu düzenlenen işçilerin kesin kabulleri yapılacak, olumsuz kanaat raporu düzenlenenlerin ise iş akdi tazminatsız fesih edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres : Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığı 33100 Liman içi Akdeniz/MERSİN

Telefon No : 0 324 237 19 19

Faks No : 0 324 237 19 36

e-posta :[email protected]

Web :www.sg.gov.tr