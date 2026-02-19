Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Başlama: İlanın Resmi Gazete'de yayınlanması ile başvuru süreci başlar.

Son Başvuru: İlanın Resmi Gazete'de yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi vardır.

Ön Değerlendirme, Yazılı Sınav ve Sonuç Açıklama tarihleri ilanın Resmi Gazete'de yayınlanma tarihine göre www.toros.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

. Başvuru dilekçesi (https://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-formlar - İKDB - FR-019 - Öğretim - Araştırma Görevlisi Başvuru Dilekçesi.docx)

. YÖK formatlı özgeçmiş

. Diploma fotokopileri (arkalı - önlü) (Lisans, Yüksek Lisans ve ilan şartında isteniyorsa Doktora diploması)

. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı

. YDS / YÖKDİL veya muadili dil sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı

. Lisans transkript belgesi (Asıl ya da onaylı kopyası)

. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı

. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

Açıklamalar:

1. Adayların istenilen belgeleri başvuru süresinin bitiş günü saat 17.00'a kadar "Toros Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Bahçelievler Kampusu 1857 Sokak No.12 33140 Yenişehir Mersin" adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

2.Eksik evrak gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Postada geciken evrakların sorumluluğu adaylara aittir. Posta sürecinden dolayı başvuru süresi dışında teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

5. Ön Değerlendirme sonuçları www.toros.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Yazılı Sınav yeri ve saati ön değerlendirme sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

Üniversitemizin aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:

. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.

. 5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak.

(link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-DD-051--Toros-Üniversitesi-Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf)

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı,

- YDS/YÖKDİL veya muadili dil sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,

- Lisans transkript belgesi (Aslı ya da onaylı kopyası)

- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, (Yurtdışından alınan diplomaların denklik belgeleri)

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak gönderilecektir.)

Link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-DD-051Toros-Üniversitesi- Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf

Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak,

Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 9/2 inci maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak,

Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 6/1 inci maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak,

Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde "Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No 12, Yenişehir 33140, MERSİN" adresindeki Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Yayınlar için hazırlanacak dosyaların PDF formatında Taşınabilir Bellek ile teslim edilmesi tercih edilir.