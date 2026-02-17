Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 24 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 24 (yirmidört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1) BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği,yazılım mühendisliği.elektrik mühendis-

liği,elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı ödenecek pozisyonlar için ve yalnızca birine başvurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, diğer adaylar için en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sımfa geçirilmiş olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

I, YAZILIM MİMARI (2 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katma Kadar)

a) Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojileriyle (.NET Framework, C#, ASP.NET MVC, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ) veya Java teknolojileriyle en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve belgelemek,

b) En az bir büyük ölçekli (10.000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE veya Java yazılım teknolojileri ve alt yapılarında çalışmış olduğunu belgelemek,

c) Yazılımların mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Visio, Enterprise Architect, Rational Rose gibi yazılım araçlarından biri ile yazılım modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, Single Sign On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SSDLC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

ğ) DevOps, CI/CD süreçleri, Container mimarisi, Kubernetes, Docker konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Kod güvenliği, kod düzenleme (refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Single Page Application (SPA) JavaScript frameworklerini kullanarak (tercihen ReactJS) yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,

j) PostGreSQL, MSSQL veya Oracle veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Windows Servisleri, Micro Servisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), tüm metin arama (full-text search) konularında bilgi sahibi olmak,

m) OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (design patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Kuyrukluma mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

o) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ö) Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfıgürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

p) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

r) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

Tercihen;

. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD), Microsoft Certified Application Developer (MCAD), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

. TOGAF, COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Oracle Certified Associate (OCA) Java, Oracle Certified Professional (OCP) Java sertifikalarından en az birine sahip olmak,

. PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak.

II. SİBER GÜVENLİK MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Firewall, anti-virüs, filtreleme, DDOS, Zero day exploit, VPN, DLP, EDR ve IDS/IPS gibi güvenlik ürünleri kullanabilen, Network veya Sistem Güvenliği konusunda sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak ve belgelemek (belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

b) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldın tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi,

ç) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) SIEM Yönetimi konusunda tecrübeli olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,

e) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, CoreImpact, Fortify, Checkmarx, vb.) en az birinde ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4-IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, IEEE 802. lx ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Unix, Linux, FreeBSD/OpenBSD ve Windows işletim sistemlerinde sunucu kurulumu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,

i) DDOS ataklarını engelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

Tercihen;

. CEH, GPEN, OSCP, CISSP sertifikalarına sahip olmak,

. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak,

. CCSE, FCNSP, PCNSE, GWAPT, CCNP Enterprise, CCNP Security sertifikalarına sahip olmak.

III. BÜYÜK VERİ VE VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde iş zekası uzmanı/veri mühendisi olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, (belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

b) Veri Ambarı / ETL Süreçleri / Raporlama / Veri Analizi / OLAP uygulamalarında en az beş (5) yıl tecrübe sahibi olmak,

c) Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (PowerBI, QlikSense, IBM Cognos Analytics vb.),

ç) Büyük veri ekosistemi (Hadoop, Hive, Spark, NoSQL Databases, Python) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Büyük veri kümelerinde verimli sorgular yazmak için ileri düzey SQL bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,

e) PostGreSQL, MSSQL veya Oracle veri tabanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Kafka, RabbitMQ sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFIow vb. kütüphanelerinin en az birisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme Modelleri, Yapay Zeka vb. konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Linux (Ubuntu) işletim sistemi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

ı) NoSQL (MongoDB, Cassandra vb) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Backup, Restore, Recover Manager (RMAN), RAC (Real Application Cluster), Partitioning, Data Guard, Database Tuning konularına hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,

j) Veri görselleştirme (Tableau, SSRS, Oracle BI, Datazen, SAP Lumira, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) ilişkisel veritabanı tasarımı, veri işleme, ileri düzey SQL, SQL Performance Tuning, T-SQL, PLSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1) Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak,

m) Veri tabanları kurulum, yönetim, bakım, izleme, yedekleme, sorun giderme ve performans ayarlarının yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

n) Veri tabanı upgrade ve patching konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Veri tabanı kurulumu ve yapılandırmaları (OS kurulumları, Grid infrastructure, ASM, network kurulum ve konfıgürasyonları) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ö) Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Linux işletim sistemi üzerinde Shell programlama yapabilmek ve Linux yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

p) Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r) Veri tabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak,

s) Daha önce çeşitli araçlarla ETL yapmış, veri ambarı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ş) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

IV. AĞ MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek, anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek (belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

c) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldın tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802. lx ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF ve VRF konularına hakim olmak, kurulum, konfıgürasyon ve sorun çözümleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) IPSEC, SSL VPN, DMVPN ve MPLS VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu takip edebilen ağ yönetim yazılımlarında bilgi ve tecrübesi sahibi olmak,

ğ) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

h) NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Ana omurga anahtarları (Backbone Switch), kenar anahtarları (Edge Switch) kurulumu, yönetimi, işletimi konularında ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Cisco Nexus serisi data center switchler, Cisco ASR/ISR/Catalyst Serisi Router'lar konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ve Aruba Access Point, Aruba Controller ve Aruba Mobility Master ürünleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve işletim konularında tecrübe sahibi olmak.

k) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

1) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Firewall ve Load Balancer ürünlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) SIEM Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgiye sahip olmak,

ö) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

p) Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, CoreImpact, Fortify, Checkmarx, vb.) en az birini kullanabiliyor olmak,

r) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

Tercihen;

. CCNP Enterprise, CCNP Collaboration, CCNP Security sertifikalarına sahip olmak,

. CEH, OSCP, ECSA/LPT, GMON sertifikalarına sahip olmak.

V. KIDEMLİ .NET YAZILIM UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) .NET mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek, (belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

b) .NET Core mimarisinde uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) JQuery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri ile ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, ReactJS VueJS ya da AngularJS) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

d) İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları, İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öğe-ilişki çizenekleri gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Windows Servisleri, Micro Servisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Hibernate kütüphanesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Container (Docker) ve Kubernetes teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

ğ) Rancher, Openshift gibi orkestrasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Sistemlerin izlenmesi, çalışan yazılıma uygun izleme yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Hata takip sisteminin kurulması, işletilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

j) ADO.Net veri erişim servislerini etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak (OLE DB -ODBC), '

k) İlişkisel veritabanı tasarımı, veri işleme, SQL, T-SQL, PLSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1) PostGreSQL, ORACLE, MSSQL veya MySQL veritabam alt yapılarından biriyle çalışmış ve bunlardan en az birini kullanan bir uygulama geliştirmiş olmak,

m) UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak.

n) Kurumsal Tasarım Kalıplan (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Versiyon kontrol sistemi (Azure DevOps, TFS, Git, SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ö) Güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

r) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

Tercihen;

. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD), Microsoft Certified Application Developer (MCAD), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), CMMI Dev, TOGAF sertifikasına sahip olmak.

VI. KIDEMLİ YAPAY ZEKA UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, doğal dil işleme, büyük dil modelleri konularında tecrübe sahibi olmak, kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 3 (üç) yıl süre ile çalışmış olmak ve belgelemek, (belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

b) Java, R programlama ve Python dilleri ile makine öğrenmesi algoritmaları geliştirilmesi konuları hakkında tecrübe sahibi olmak,

c) Yapay zeka algoritmaları destekli geliştirilen büyük ölçekli (kullanılan veri boyutu ve çeşitliliği, kapsam vb.) en az 1 (bir) projede görev yapmış olmak,

ç) Açık kaynaklı yapay zeka kütüphaneleri olan Scikit-Learn, Numpy, Matplotlib, Pandas ve Seaborn kütüphaneleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Açık kaynaklı yapay zeka kütüphanelerinden (TensorFlow, PyTorch, Torch, Keras, MxNet) en az ikisinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Veri hazırlığı, veri keşfi, veri düzenlemesi, veri analizi, makine öğrenmesi model tasarımı ve veri yönetişimi gibi veri süreçleri (MLOPS) ve bu süreçlerin akış yönetimi gibi mevcut güncel teknolojiye sahip araçlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Yazılım geliştirme metodolojileri ve modelleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, g) GPU kullanımı, optimizasyonu ve GPU programlama modelleri (CÜDA, OpenCL vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Büyük veri analizi, veri madenciliği, istatistiksel modelleme, optimizasyon ve risk analizi gibi konularda bilgi sahibi olmak,

h) Paralel ve dağıtımlı hesaplama konularında bilgi sahibi olmak,

ı) Github teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Linux işletim sistemlerinden en az birinde bilgi sahibi olmak,

j) RAG (Retrieval Augmented Generation), Prompt Engineering konularında bilgi sahibi olmak,

k) Tercihen görüntü işleme, konuşma sentezi, konuşma anlama, örüntü tanıma konularında bilgi sahibi olmak,

1) Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak.

VII. KIDEMLİ DEVOPS UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde DevOps uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek (belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

b) Kubernetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c) CI/CD araçlarının (GitLAB CI, ArgoCD, Jenkins, TFS, TeamCity, SonarQube vb.) en az birinde ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) CI/CD araçlarının (GitLAB CI, ArgoCD, Jenkins, TFS, TeamCity, SonarQube vb) bakımı ve yönetimi ve dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Konteyner orkestrasyon çözümleri (Kubernetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Zuul Gateway, Redis, Eureka, Zipkin, Spring Admin Server konularında bilgi sahibi olmak,

f) Ansible, Helm, Chef, Puppet gibi araçlardan en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçlarından en az birisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Versiyonlama araçlarından Git konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Linux işletim sistemi (CentOS, Ubuntu, RedHat vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Scripting (Shell, bash, PowerShell, Python vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Uygulama sunucuları (Payara, Glassfish, Wildfly vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Load Balancer (HAProxy, Nginx ) araçlarından en az birinde ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek,

m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

Tercihen;

. Kubernetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak.

VIII, KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Sistem uzmanı veya benzeri görevlerde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) 10.000 ve üstü kullanıcılı sistemlerde sistem uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek, (belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

c) Hyper-converged infrastructure (HCI) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,

d) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında tecrübe olmak,

f) Proxmox Virtual Environment, VMware ve Hyper-V sanallaştırma platformları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ceph depolama platformu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe olmak,

h) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak,

ı) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager) GPO, hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve yönetimini yapabilmek,

i) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) İyi derecede PowerShell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

k) Veri depolama sistemleri ve SAN switch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1) Sunucu, veri depolama ve SAN switch Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) İş sürekliliği sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Video konferans sistemleri kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Microsoft Exchange 2016 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

ö) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Yedekleme Yönetimi alanında kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetimi konulannda yönetici seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r) Load Balancer (Yük Dengeleme) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

IX. .NET YAZILIM UZMANI (12 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) .NET teknolojileriyle (.NET Framework, C#,ASP.NET, ASP.NET MVC, .NET CORE MVC, ASP.NET CORE Blazor, SignalR, .NET CORE WEB API, WCF) geliştirilmiş projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve belgelemek (belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

b) .NET Core mimarisinde uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri ile ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, ReactJS, AngularJS ya da VueJS) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları, İş kuralları (business rules), sınıf diyagramlan (class diagrams) ve öğe-ilişki çizenekleri gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Sistemlerin izlenmesi, çalışan yazılıma uygun izleme yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Hata takip sisteminin kurulması, işletilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Web forms, web services, WCF ve SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) ADO.Net veri erişim servislerini etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak (OLE DB -ODBC), '

h) İlişkisel veritabanı tasarımı, veri işleme, SQL, T-SQL, PLSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) PostgreSQL, ORACLE, MSSQL veya MySQL veritabanı alt yapılarından biriyle çalışmış ve bunlardan en az birini kullanan bir uygulama geliştirmiş olmak,

i) UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak.

j) Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Versiyon kontrol sistemi (Azure DevOps, TFS, Git, SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1) Güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

n) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

Tercihen;

. 1.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak.

2) İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı özgeçmiş belgesi,

b) Lisans eğitimini yurtdışında tamamlanmış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

c) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,

* Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge,

Kamu kuramlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge, İstenilen hizmet süresinin tek bir belgeyle sağlanmaması halinde birden fazla belge sunulabilecektir.

ç) ÖZEL ŞARTLAR'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

d) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge,

3) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ;

Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.

Başvurular dijital ortamda 17.02.2026 - 03.03.2026 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) https://kariyerkapisi.gov.tr/isealimüzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Adaylar belirtilen pozisyonlardan yalnızca birisi için başvurabilecektir.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak

değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

Adaylara sözlü/uygulamalı sınava çağınlmak üzere Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.trve/vevawww.aile.gov.tr/pgm) duyuru yapılacak olup, Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav yeri, tarihi ve saatini, https://kariverkapisi.gov.tr/isealimadresi üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alım adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecek, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilebilir.

Sınava, pozisyonlar itibanyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Kuruma aittir.

Sonuçlar Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm) duyurulacak olup, https://kariverkapisi.gov.tr/isealimadresi üzerinden görüntülenecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5) SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV KONULARI

Smav sorulan başvurduğu pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

6) ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

7) DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenebilecektir. Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm) veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır. Alım ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların, başvuru öncesinde e-Devlet iletişim bilgilerini (aktif olarak kullanılan telefon numarası ve e-posta adresi) kaydetmeleri önem arz etmektedir.

Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

T.C, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sok. No:10/A 06510 Çankaya/ANKARA (0312) 705 72 75, (0312) 705 26 24, (0312) 705 26 25

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

1457/1-1