Danıştay 31 Sözleşmeli Personel Alacak
Danıştay Başkanlığı, 5 koruma ve güvenlik görevlisi ile 26 destek personeli alımı yapacak. Başvurular 16 Şubat'ta başlayacak, son başvuru tarihi 25 Şubat 2026 olarak açıklandı.
Danıştay Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 31 sözleşmeli personel alımı için Resmi Gazete'de ilan yayımladı. İlanda, 2024 KPSS (B) grubu puanı esas alınarak 5 koruma ve güvenlik görevlisi ile 26 destek personeli istihdam edileceği bildirildi. Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
Danıştay 5 Güvenlik, 26 Destek Personeli Alacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Danıştay bünyesinde görev yapmak üzere;
- 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
- 5 Temizlik Hizmetlisi
- 4 Bulaşıkçı
- 11 Garson
- 2 Aşçı (Izgaracı/Kebapçı)
- 1 Aşçı (Dönerci)
- 2 Aşçı (Pideci)
- 1 Aşçı
olmak üzere toplam 31 sözleşmeli personel alınacak
Aranan KPSS Puan Şartları Şu Şekilde:
Adayların 2024 KPSS (B) grubu puanına sahip olması gerekiyor.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi için en az 70 puan
Destek Personeli (Aşçı, Garson, Bulaşıkçı, Temizlik) için en az 60 puan
KPSSP3 (lisans), KPSSP93 (önlisans) ve KPSSP94 (ortaöğretim) puan türleri kabul edilecek
Başvurular Kariyer Kapısı Üzerinden
Başvurular 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 00.01'de başlayacak ve 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 23.59.59'da sona erecek.
Adaylar başvurularını yalnızca Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden yapabilecek. Şahsen, posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek
Genel Şartlar ve Yaş Sınırı
Adayların 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması da zorunlu tutuldu.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi İçin Özel Şartlar
Silahlı güvenlik görevlisi pozisyonu için;
- Geçerli silahlı özel güvenlik kimlik kartı,
- Erkeklerde en az 170 cm, kadınlarda en az 160 cm boy şartı,
- Boy-kilo oranı kriteri,
- "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışır" ibareli sağlık kurulu raporu
gibi özel şartlar aranacak
Destek Personeli İçin Deneyim ve Belge Şartı
Temizlik ve bulaşıkçı pozisyonları için en az 180 gün sigortalı çalışma şartı bulunuyor.
Garson ve aşçı kadrolarında ise ilgili bölümlerden mezuniyet, ustalık/kalfalık belgesi veya Mesleki Yeterlilik Belgesi ile birlikte en az 720 gün mesleki deneyim şartı aranıyor
Uygulama ve Sözlü Sınav Yapılacak
Garson ve aşçı pozisyonları için uygulama sınavı yapılacak. Başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacak.
Nihai başarı puanı; merkezi sınav puanı ile uygulama ve sözlü sınav puanlarının belirli oranlarda hesaplanmasıyla belirlenecek
2026 Brüt Ücretler Belli Oldu
01.01.2026-01.07.2026 dönemi için belirlenen brüt ücretler şu şekilde:
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 34.915,33 TL
Destek Personeli: 29.241,27 TL
Belirtilen tutarlar brüt ücret olup, net maaş sözleşme tarihinde yürürlükte olan kesintilere göre belirlenecek
Danıştay'ın sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylı şartlar ve sınav süreci ilan metninde yer alıyor. İlanı görmek için tıklayın.