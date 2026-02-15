Danıştay 31 Sözleşmeli Personel Alacak

Danıştay Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 31 sözleşmeli personel alımı için Resmi Gazete'de ilan yayımladı. İlanda, 2024 KPSS (B) grubu puanı esas alınarak 5 koruma ve güvenlik görevlisi ile 26 destek personeli istihdam edileceği bildirildi. Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Danıştay 5 Güvenlik, 26 Destek Personeli Alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Danıştay bünyesinde görev yapmak üzere;

5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

5 Temizlik Hizmetlisi

4 Bulaşıkçı

11 Garson

2 Aşçı (Izgaracı/Kebapçı)

1 Aşçı (Dönerci)

2 Aşçı (Pideci)

1 Aşçı

olmak üzere toplam 31 sözleşmeli personel alınacak

Aranan KPSS Puan Şartları Şu Şekilde:

Adayların 2024 KPSS (B) grubu puanına sahip olması gerekiyor.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için en az 70 puan

Destek Personeli (Aşçı, Garson, Bulaşıkçı, Temizlik) için en az 60 puan

KPSSP3 (lisans), KPSSP93 (önlisans) ve KPSSP94 (ortaöğretim) puan türleri kabul edilecek

Başvurular Kariyer Kapısı Üzerinden

Başvurular 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 00.01'de başlayacak ve 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 23.59.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını yalnızca Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden yapabilecek. Şahsen, posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek

Genel Şartlar ve Yaş Sınırı

Adayların 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması da zorunlu tutuldu.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi İçin Özel Şartlar

Silahlı güvenlik görevlisi pozisyonu için;

Geçerli silahlı özel güvenlik kimlik kartı,

Erkeklerde en az 170 cm, kadınlarda en az 160 cm boy şartı,

Boy-kilo oranı kriteri,

"Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışır" ibareli sağlık kurulu raporu

gibi özel şartlar aranacak

Destek Personeli İçin Deneyim ve Belge Şartı

Temizlik ve bulaşıkçı pozisyonları için en az 180 gün sigortalı çalışma şartı bulunuyor.

Garson ve aşçı kadrolarında ise ilgili bölümlerden mezuniyet, ustalık/kalfalık belgesi veya Mesleki Yeterlilik Belgesi ile birlikte en az 720 gün mesleki deneyim şartı aranıyor

Uygulama ve Sözlü Sınav Yapılacak

Garson ve aşçı pozisyonları için uygulama sınavı yapılacak. Başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

Nihai başarı puanı; merkezi sınav puanı ile uygulama ve sözlü sınav puanlarının belirli oranlarda hesaplanmasıyla belirlenecek

2026 Brüt Ücretler Belli Oldu

01.01.2026-01.07.2026 dönemi için belirlenen brüt ücretler şu şekilde:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 34.915,33 TL

Destek Personeli: 29.241,27 TL

Belirtilen tutarlar brüt ücret olup, net maaş sözleşme tarihinde yürürlükte olan kesintilere göre belirlenecek

Danıştay'ın sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylı şartlar ve sınav süreci ilan metninde yer alıyor. İlanı görmek için tıklayın.