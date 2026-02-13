Mevlana Kalkınma Ajansı 1 Uzman Personel Alacak

Mevlana Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), TR52 Konya-Karaman Bölgesinde faaliyet göstermekte olup. Ajans merkezi Konya ilidir. 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılacak yarışma sınavı ile Ajansımızda "1 (bir) Uzman Personel" istihdam edilecektir. Sınavda başarılı olan aday, Konya veya Karaman illerinden herhangi birinde görevlendirilebilecektir.

1 İŞE ALINMADA GENEL ŞARTLAR

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından malınım bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alını satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Az tehlikeli işyerlerinde (bürolar, ofisler ve restoranlar) çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporunu alabiliyor olmak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2 UZMAN PERSONEL

2.1 Uzman Personel Adayı İçin Aranan Özel Şartlar (1 Kişi)

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlanılın veya bunlara denkliği YOK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından Tablo 2'de belirtilen bölümden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibanyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL belgesi kabul edilmemektedir.)

c) ÖSYM tarafından 2024-2025 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndan mezun oldukları öğrenim dallan itibarıyla Tablo 2'de belirtilen puan türlerinin birinden on az 80 puan almış olmak.

2.2 Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır:

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Ajansın görev sahası olan TR52 bölgesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak,

o) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalı veya bununla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

d) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,

e) MS Office Programlarını ve özellikle Excel programını iyi derecede kullanabilmek,

f) (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

Adayların, sahip oldukları tercih sebeplerini sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir.

2.3 Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM sayfasında yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerli kleri tablosundan, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.

Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir, Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarım sağlamaları gerekmektedir.

Tablo 2'dc yer alan bölüm dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

E-Dcvlcttcki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz'1 aşaması altında bulunan " Lisans Mezuniyet Belgesi", "Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi" ve "Doktora Mezuniyet Belgesi" alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.

3 BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 06/03/2026 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 24/03/2026 tarihinde saat 2X59^ kadarKariyer Kapısı https://kariyeflaipisi.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Adaylarm, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayım bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri gerekmektedir. Kanıtlayım belge ile desteklenmemiş hususlar değerlendirmeye esas kabul edilmeyecektir.

5 SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınavdan önce, adaylara Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından "Kişilik Envanter Testi" uygulanabilir. Başvurular. Genel Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, Ajansın internet sitesi olan www.mevka.org.tr sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara aynca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday yarışma sınavına çağ olabilecektir.

Yarışına Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Konevi Mahallesi. Ferit Paşa Caddesi Nc:18 Meram/KONYA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır.

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye veya gerekçe göstermeksizin başarılı adayların ilanından önce sınav ilanını iptal etmeye yetkili olup bu değişiklikler, Ajansın vvww.nievka.org.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Sözlü Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adayların, sınav yer ve saatinde T.C. kimlik kam, pasaport veya sürücü kimlik belgesi ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

6 YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI

a) Sınav ilanında belirtilen şartlan taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında sisteme yüklemiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.

b) Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında. Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki asıl ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki asıl ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.

c) Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

7 DEĞERLENDİRME

a) Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yanşma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

b) Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak sureliyle başarılı adaylar arasından, öğrenim dalları itibarıyla belirlenen her boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bir pozisyonda başarılı bulunan asıl adayın göreve başlamaması ve yedeğinin de olmaması veya yedeği olmasına rağmen yedeğinin de göreve başlamaması veya başlamasına rağmen ajanstan ayrılması halinde diğer pozisyonlar için belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre aynı süre içinde istihdam edilebilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

c) Uzman personeli atımlarında belli bir öğrenim dalı veya kadro bazında ilan edilen kadro sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya sınava katılan olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalı veya kadrodan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Ancak bu husus sadece aynı tür kadrolar arasında uygulanabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

8 SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kumlu tarafindan sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

9 GÖREVLENDİRME

a) Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

b) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

c) Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onaylan derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

IO ÇALIŞMA KOŞULLARI

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir.

Ajans hizmetleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 8 inci maddesine göre iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilen uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülür.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Ajansta görev yapacak uzman ve destek personele ilişkin ücretler ve diğer sosyal haklar ilgili mevzuatta belirtilen limitler dahilinde Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Bununla birlikte Ajansımızda 6772 sayılı Kanun kapsamında Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen tarihlerde ilave tediye ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca sendikal Toplu Tş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

Ajans personelinin çalışma saatleri; günde dokuz saat olmak üzere haftada toplam 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen görevleri, çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın, en kısa sürede ve en iyi şekilde sonuçlandırmak zorundadır.

11 STANDART BAŞVURU EVRAKLARI VE BİLGİ ALMA

Adaylar, ilana sadece Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https:ffkariYerkapisl.gov.tr) adresinden başvurabileceklerdir. İstenen diğer belgeler de aynı sistem üzerinden Yüklenecektir. Elden veya kargo ile başvuru kabul edilmeyecektir.

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve c-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel: 0332 236 32 90

E-posta: [email protected]

Kamuoyuna i kın en duyurulur.

1426/1-1