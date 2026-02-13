Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca ilan olunan pozisyona yapılan başvurular değerlendirilerek genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 202^ veya 2025 KPSS sınavına ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının 10 (on) katına kadar aday sözlü sınava çağırılarak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, emrinde çalıştırılmak üzere 1 (bir) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Müracaatlar 13.02.2026-27.02.2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

1 BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru genel şartlarına ilave olarak adaylarda 12. başlığında belirtilen özel şartlar aranacaktır.

1.1. GENEL ŞARTLAR

11.1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

1.12. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

113. (112) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır)

114. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıldiğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

1.1.5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda İbraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.

1.1.6. Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

1.1.7. Erkek Adaylar; muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

A. Yazılım Geliştirme Uzmanı (YGU)/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/1 kişi (Tam Zamanlı)

I. Yazılım geliştirme alanında kamu veya özel sektörde en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

2. ASP.NET MVC veya ASP.NET Core MVC teknolojilerinden en az birinde orta düzey bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

3. Entity Framework veya benzeri ORM araçları ile geliştirme yapmış olmak.

4. Web servisleri (RESTful API, SOAP) geliştirme ve entegrasyonu konusunda deneyimli olmak.

5. İlişkisel veritabanları (özellikle Oracle veya PostgreSQL) üzerinde verimli sorgu yazabilmek ve temel veritabanı yönetim işlemlerini yapabilmek.

6. HTML, CSS, JavaScript konularında bilgi sahibi olmak, web tabanlı uygulama geliştirme süreçlerinde rol almış olmak.

7. Versiyon kontrol sistemleri (Azure DevOps, TFS, Git vb.) konusunda deneyim sahibi olmak.

8. Temel bilgi güvenliği ilkelerine uygun yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

9. Takım çalışmasına yatkın olmak, iş birliği ve iletişim becerileri güçlü olma

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ

Başvurular 13.02.2026-27.02.2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Karadeniz Teknik Üniversitesi/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım https;//kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. İSTENEN BELGELER

a. Özgeçmiş (Fotoğraflı ve detaylı) (Başvuru sırasında sisteme yüklenmesi Zorunlu)

b. Lisans diploması veya e-DevleHen alınan karekodlu mezun belgesi (Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumandan otomatik olarak gelenlerin başvuru sırasında ibraz etmesi gerekmiyor. Ancak eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi. (Başvuru sırasında sisteme yüklenmesi Zorunlu)

c. 2024 KPSS veya 2025 KPSS sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.)

d. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekir. Mesleki tecrübeyi gösteren belgeler, özel sektörde çalışılan süre için e-devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından işyeri unvan bilgisinin de bulunduğu barkodlu belge. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için SGK

hizmet dökümü yanı sıra kamu kurumundan alınacak onaylı belge.) (Başvuru sırasında sisteme yüklenmesi Zorunlu)

e. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS'ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren geçerlilik süresini aşmamış belge ((Yabancı dil puanına İlişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

f. Varsa pozisyon için genel ve özel şartlarda istenen sertifika veya nitelikleri gösteren belgeler.

g. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (Zorunlu)

A. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" Madde 8- Personel Seçimi başlığı kapsamında; Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının (İngilizce Yabancı Dil Tespit Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puan) yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen birim bazlı pozisyon sayısının 10 (on) katına kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://wvrw.ktu.edu.tr/adresinden ilan edilecek olup sözlü sınav 25.03.2026 Çarşamba günü saat 10:30'da Üniversitemiz Rektörlük binasında yapılacaktır (sınav yeri İle ilgili bir değişiklik olması halinde aday listeleri ile birlikte duyurulacaktır). Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır

Adaylar; başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde dilekçeyle şahsen veya posta yoluyla sınav komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu İlgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5. SINAV KONULARI

Sözlü sınav konuları, pozisyona uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

6. SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav 25 03.2026 Çarşamba günü saat lÜJÜ'da Üniversitemiz Rektörlük binasında yapılacaktır (sınav yeri ile ilgili bir değişiklik olması halinde aday listeleri ile birlikte duyurulacaktır).

7, DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucunda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Mülakat puanları eşit olan adayların değerlendirmesi yapılırken KPSS ve YDS puanları dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.

Ü. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sınavın bitiş tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde https://kariyerkapisi.gov.tr/isealiinve https://www.ktu.edu.tr/sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

9. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

10. DİĞER HUSUSLAR

a. Adaylar, sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

b. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu İstenecektir. (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

c. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

İletişim:

Tel : 0462 377 21 11 (Başvuru İçin I Personel Daire Başkanlığı)

: 0462 377 14 00 (Özel Şartlar için I Bilgi işlem Daire Başkanlığı)

E-Posta ; [email protected]

1413/1-1