İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi" (https://www.beykent.edu.tr/yonetmelikler-yonergeler/yonergeler) hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Hukuk Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde çeşitli alanlarda; 18 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İSTENEN BELGELER

Profesör Kadrosuna Başvuracaklar;

1.Islak imzalı "Öğretim Üyesi Başvuru Formu",

2.YÖK formatlı özgeçmiş,

3.Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (e- Devlet üzerinden alınan belge),

4.Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (6 takım halinde cd yada flash bellek olacak şekilde)

5.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doçent Kadrosuna Başvuracaklar;

1.Islak imzalı "Öğretim Üyesi Başvuru Formu",

2.YÖK formatlı özgeçmiş,

3.Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (e- Devlet üzerinden alınan belge),

4.Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (4 takım halinde cd yada flash bellek olacak şekilde)

5.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracaklar;

1."Islak imzalı Öğretim Üyesi Başvuru Formu",

2.YÖK formatlı özgeçmiş,

3.Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (e- Devlet üzerinden alınan belge),

4.Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (4 takım halinde cd yada flash bellek olacak şekilde)

5.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir. Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve alan dışı olan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi : 13.02.2026

Son Başvuru Tarihi : 27.02.2026

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 03.03.2026

Yazılı Sınav Tarihi : 05.03.2026

Nihai Değerlendirme Tarihi : 06.03.2026

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve alan dışı olan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1.İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2.YÖK formatlı özgeçmiş,

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4.2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

5.Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge),

6.Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi) (e-Devlet üzerinden alınan belge),

7.Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği (e-Devlet üzerinden alınan belge),

8.ALES Belgesi,

9. Yabancı Dil Belgesi,

10. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,

11. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge),

12. Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi,

13. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet üzerinden alınan belge),

14. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai değerlendirme Sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:

İstanbul Beykent Üniversitesi Beylikdüzü Yerleşkesi Beylikdüzü Rektörlük Binası Cumhuriyet Mahallesi, Lise Sokak No:5 Beykent, Büyükçekmece / İstanbul

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel- verilerin-korunmasi/kvk-

mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

İLGİLİ BİRİM

TELEFON / DAHİLİ

MAİL ADRESİ

Meslek Yüksekokulu

444 1997 / 5272-8304

[email protected]@beykent.edu.tr

Duyurulur.

