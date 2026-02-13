Amasya Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel Alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

4-B'Lİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" içerisinde yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu P94 puan sırası esas alınmak suretiyle Ortaöğretim mezunlarından yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2 kadro için sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1.657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2.Yükseköğretim kurumlarında (Açık Eğitim, Dışarıdan Eğitim ve Yaygın Eğitim dışında) herhangi bir kademede (ön lisans, lisans) pasif ve aktif öğrenci kaydı olmamak.

3.Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4.Atamalar, adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinin olumlu olması şartı ile yapılacaktır.

5.657 sayılı Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü uyarınca atamaları yapılamaz.

6. Kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8.İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

9.Yapılacak görev gereği 7/24 esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

10. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

2.KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyebilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru başlangıç tarihi : 13.02.2026

Başvuru bitiş tarihi : 27.02.2026

1- Başvurular, e-Devlet üzerinden "Amasya Üniversitesi Rektörlüğü- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden yapılacaktır.

2- Adayların mezuniyet/KPSS sınav sonucu/kimlik/fotoğraf bilgileri e-Devlet üzerinde Kariyer Kapısı başvuru ekranında otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adayların diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak sistemin ilgili alanına yüklemeleri gerekmektedir.

3- İlanda yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" başlığı altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

4- Adaylar başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidir.

5- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilana başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir. Ayrıca eksik ve yanlış evrak verenler de değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Atanmaya hak kazananların asıl/yedek sıralamasına ilişkin bilgilendirme başvurunun bitiminden itibaren en geç 15 iş günü içinde (https://pdb.amasya.edu.tr/) adresinden ve (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinde yayınlanacaktır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.