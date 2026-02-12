Fırat Kalkınma Ajansı 5 Personel Alacak

Fırat Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

Fırat Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 187 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey 2 Bölgesinin (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 4 (dört) Uzman Personel ve 1 (bir) Destek Personeli (Programcı) alımı gerçekleştirecektir.

Fırat Kalkınma Ajansı'nın merkezi Malatya İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği'nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı, sınava başvurmakla kabul etmişlerdir.

. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Az tehlikeli işyerlerinde çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporuna sahip olmak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; Tablo 1 de yer alan öğrenim dallanndan veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacak olup YÖK-DİL puanı kabul edilmeyecektir).

e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla Tablo 1 gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

.2. KPSS' ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Deneyimi ile Başvuracak Adaylar

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; Tablo 1 de yer alan öğrenim dallarından veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden, son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.) YÖKDİL kabul edilmez.

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yasını doldurmamış olmakşartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarakçalışmış olmak;

a) Planlama, Programlama,

b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

ç) İzleme ve Değerlendirme,

d) Tanıtım, Danışmanlık,

e) Şehircilik ve Çevre,

f) Araştırma-Geliştirme,

g) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) İnsan Kaynakları Yönetimi,

ı) Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel Seçiminde Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

v* Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda fiilen çalışmış ve bunu belgelendirebiliyor olmak veya süresi en az 30 saat / 5 gün olan ve belgelendirebilecek eğitim veya kursa katılmak,

/ Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma,

/ İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

^ Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak veya Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) veya Projects İn Controlled Environment (PRINCE2) sertifikasına sahip olmak

/ Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,

/ Bölgesel yatırım koşullarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı,

/ Kümelenme ve inovasyon konularında tecrübe sahibi olmak,

/ Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri ile ilgili mevzuat,

/ Teşvik sistemi, devlet destekleri ve uygulamaları,

/ Doğrudan yabancı yatırım (DYY, FDI), uluslararası yatırım, uluslararası ticaret, uluslararası fonlar,

Y Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

^ Turizm politikaları geliştirme ve bölgesel tanıtım stratejileri,

/ Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları,

/ Hibe veya mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

V Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması,

/ Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,

/ Harita okuma ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) konusunda deneyim/bilgi sahibi olmak,

/ Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,

v' Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım stratejileri,

/ Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda eğitim, deneyim ve bilgi/belge sahibi olmak,

/ Sosyal politika, kent ve çevre sosyolojisi, göç, kooperatifçilik

^ Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması,

✓ Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm uygulamaları,

^ MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

^ SPSS, STAT A, Eviews vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hakim olmak,

/ NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,

^ "B" sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

3, DESTEK PERSONEL (PROGRAMCI) İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

3.L Destek Personeli (Programcı) Alımı Özel Şartlar

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 2'de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS Pl, P2, P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3,2, Destek Personeli (Programcı) Görev Tanımı:

Ajans bilgi işlem altyapısının güvenlik ve kullanım kriterlerini yerine getirmek kontrol etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, Ajans internet sitesinin mevzuata uygun şekilde kesintisiz ve güncel bir şekilde hizmet verebilmesini sağlamak. Ajansta bulunan bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım birimleri ile yazılımların sorunsuz çalışması için gerekli önlemleri almak, sorunları gidermek, bakımlarını yapmak ve ihtiyaç halinde ilgili firmalardan destek alarak çözümlerini sağlamak. Ajans personelinin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek, satın alma durumu söz konusu olduğunda araştırma yaparak, ilgili firmaların önerilmesi ve değerlendirilmesine yardımcı olmak, Ajansta kullanılmakta olan lisanslı yazılımların yeni versiyonları ile değiştirilmesini sağlamak, yazılım ve donanım güncellemelerini yapmak, mevcut yazılımların ve donanımların kullanıcılar tarafından doğru bir şekilde kullanılabilmesine yardımcı olmak, doğru kullanım için koordinasyonu sağlamak ve gerekli bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek, virüslerden korunabilmek için koruyucu programlarını takip ederek yeni çıkan versiyonları ile güncellemelerini yapmak, yeni çıkan virüsler hakkında personeli bilgilendirmek, Ajans internet sitesini bilgi ve belgeler doğrultusunda güncellemek, sitenin düzenli ve sürekli çalışmasını sağlamak, personelin bilgisayarında bulunan Ajansa ait verilerin sistematik bir şekilde yedeklenmesin! sağlamak amacıyla, personele yardımcı olmak, sunucu sistem odasının güvenliğini sağlamak, düzenli kontrol etmek, odaya giriş yetkilerini sınırlandırmak, kontrol etmek ve bu cihazlara yapılacak her türlü müdahaleyi kontrol etmek, Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

3.3. Destek Personeli (Programcı) Seçiminde Tercih Nedenleri

Ayrıca, aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi sayılacaktır.

S Ağ (Network) Donanımı ve Yazılımı (Altyapı, Kurulum, Konfıgürasyon, Yönetim, Güvenlik), Server (Microsoft ve Linux) işletim sistemleri ve Server Donanımı (Kurulum, Konfıgürasyon, Yönetim, Arıza tespiti-giderimi), Bilgisayar- Bilişim Elektroniği Donanımı (Kurulum-Montaj, Konfıgürasyon, Arıza tespiti-giderimi), E-Posta Server Sistemleri (özellikle Microsoft Exchange) (Kurulum, Konfıgürasyon ve Güvenlik ), Programlama (Sql, Web, Desktop, Sistem, Network üzerine çalışılabilecek dillerden),

✓ Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi / Yazılım Geliştirme / Ağ Güvenliği Kurulumu ve Yönetimi / Veri Yedekleme ve Kurtarma / Web Programlama ve Tasarımı Konuları

S Sunum tasarımı konusunda tecrübe ve/veya bilgi sahibi,

^ infografik hazırlama konusunda tecrübe ve/veya bilgi sahibi,

^ Çok sayfalı tasarımlar (dergi, araştırma raporu vb.) konusunda tecrübe ve/veya bilgi sahibi,

^ İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere görsel hazırlanması konusunda tecrübe ve/veya bilgi sahibi,

✓ Adobe illustrator kullanımı konusunda tecrübe ve/veya bilgi sahibi,

S Adobe indesign kullanımı konusunda tecrübe ve/veya bilgi sahibi,

✓ İçerik oluşturma konusunda tecrübe ve/veya bilgi sahibi,

^ Bilgi işlem alanında kamu veya özel kesimde çalışmış olmak,

^ Yabancı dil bilmek.

4. BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR

Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM'nin

https://dokuman.osvm.gov.tr/pdfdokuman/2025/GENEL/esdegerlikdokuman 14032025.pdf internet sitesi linkinde yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.

Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

Yukarıda yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında ilgili "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 06.03.2026 tarihinden başlayarak 18.03.2026 tarihi saat 23:59' a kadar https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresinden yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu şekildedir:

* Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

Tablolarında yer aldığı üzere KPSS puanı, YDS puanı, ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından ve değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması yapılır.

Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5'er (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri İlan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.

7. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ:

Sınav, sözlü yarışma sınavı şeklinde yapılacaktır. Başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, Ajansın internet sitesi olan www.fka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir.

Yarışma Sınavı; Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Niyazi Mah. Buhara Cad. No: 195 44100

Battalgazi/MALATYA adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır. Sözlü sınavdan önce, adaylara Ajans tarafından "Kişilik Envanter Testi" uygulanabilir.

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.fka.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişiklikleri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

8. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI

a) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve başvurusunu istenilen belgelerle zamanında yapan adaylar yarışma sınavına alınırlar.

b) Yarışma Sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki asil ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki asil ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.

c) Sınav Kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

9. DEĞERLENDİRME

a) Sınav Kurulu (iyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday, yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

b) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, öğrenim dalları itibarıyla belirlenen her boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bir pozisyonda başarılı bulunan asıl adayın göreve başlamaması ve yedeğinin de olmaması veya yedeği olmasına rağmen yedeğinin de göreve başlamaması veya başlamasına rağmen ajanstan ayrılması halinde diğer pozisyonlar için belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre aynı süre içinde istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

c) Uzman veya destek personeli alımlarında belli bir öğrenim dalı veya kadro bazında ilan edilen kadro sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya sınava katılan olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalı veya kadrodan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Ancak bu husus sadece aynı tür kadrolar arasında uygulanabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

d) Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

10, YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel Sekreterlikçe sınav sonuçlan; Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir ve adaylar sonuçları Kariyer Kapısından görüntüleyebilecektir. Sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

11. GÖREVLENDİRME

a) Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

b) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

c) Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

12. PERSONELİN İSTİHDAMI VE DENEME SÜRESİ

a) Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme. Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

b) Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir.

c) Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulu'nun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

13. ÜCRETLENDİRME

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olup Ajans'ta istihdam edilecek personel, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 28 inci maddesi uyarınca istihdam edilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

1430/1-1