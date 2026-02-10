Necmettin Erbakan Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2-Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3-Son başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5-657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.

8- Aranılan özel koşullar bölümünde belirtilen hizmet süresinin ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı 10 Şubat 2026 tarihinden önce sağlıyor olmak.

9- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10-Teknisyen, Destek Personeli pozisyonuna başvuran adaylardan sadece ortaöğretim mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. Başvuru tarihi itibariyle yükseköğretim kurumlarında (Açık Eğitim, Dışarıdan Eğitim ve Yaygın Eğitim dışında) herhangi bir kademede (ön lisans, lisans) pasif ve aktif öğrenci kaydı olmamak.

11-Çalıştırılacak birime göre 3661 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan tehlikeli, az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

12-İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm kampüslere (Ereğli ve Seydişehir dahil) kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi feshedilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- 2024 KPSS (B) grubu sınavlardan önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. İlgili puan türlerinden en az (60,00000) puan almış olmaları gerekmektedir.

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

G- Atanmaya hak kazanan adaylardan arşiv araştırması olumlu gelenler göreve başlatılacaktır.

H- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

I- Tüm pozisyonlar için tek hekim sağlık raporu atanmaya hak kazılması halinde evrak teslimi sırasında talep edilecektir.

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde e-Devlet Kapısı "Necmettin Erbakan Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım" veya https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden başvurunun son günü saat 23:59'a kadar yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Değerlendirmeler ilanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Asıl adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.erbakan.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında iptal, değişiklik yapma hakkına sahiptir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözleşmeli pozisyona yerleşmeye hak kazanan ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adaylardan ASIL olarak atanmaya hak kazanan adaylara 15 (on beş) gün, asıl adayların göreve başlamaması halinde sıra ile yerine çağrılacak YEDEK adaylara 10 (on) gün göreve başlaması için süre verilecektir. (Süresi içerisinde göreve başlamayan adaylar hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.)

BİLGİ İÇİN

www.erbakan.edu.tr/ Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı E-posta : [email protected]

Tel : 0 332 221 0612

Adres : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yaka Mahallesi Kasım Halife Sokak No:11/1 A Blok 42090 Meram/ KONYA