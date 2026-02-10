Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyesi alınacaktır.

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formaılı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD'yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 24.02.2026 Sah günü saat 17:00'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

-Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber; Doğuş Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi ekinde yer alan puanlama tablosu ile ilgili Başvuru Dilekçelerini doldurarak başvuru sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 24.02.2026 Sah günü saat 17:00'a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Üınraniye/İstanbul Tel: 444 79 97 iwww.dogtis.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.1 1.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "'Öğretim IJyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri ve 1 7Nisan2020 Tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" maddesi uyarınca, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ve ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alma çaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES 'ten en az 70 puan almış olmak.

2- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak,

3- Yabancı Diller Birimi için YDS'den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 puan veya muadili bir puan almış olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak

2- YDS'den veya eşdeğeri iği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren bölümler için YDS'den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 almış olmak).

3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşım doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı olmalıdır.)

2- YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş

3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans -Doktora diploma ve Lisans transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi)

4- ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurulularından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)

5- YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca Kabul Edilen Sınav Belgesi

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7-2 adet Vesikalık Fotoğraf ( Son altı ay içerisinde çekilmiş

olmalı)

8- SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

9- Adli Sicil Kaydı Belgesi