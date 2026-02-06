Sayıştay 12 sözleşmeli personel alacak

Sayıştay Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak basan sırasına göre 12 (on iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2024 ve 2025 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz)'unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en

yüksek puana sahip adaydan başlanarak her grup için alınması öngörülen sözleşmeli bilişim personeli sayısının 10 (on) katı aday. Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. Yapılacak olan sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

III. BAŞVURU ŞARTLARI

111. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğilim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavan inin 2 katına kadar başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişini personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) Sayıştay Başkanlığı tarafından yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

I. Yazılım Geliştirme Proje Yöneticisi ve Kıdemli Çözüm Mimarı (A Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Aşağıdaki sertifikalardan en az 2'ine sahip olduğunu belgelemek:

1. MCSA: Web Applications sertifikası,

2. MCSA: Universal Windows Platform sertifikası,

3. MCSD: App Builder sertifikası.

b) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 'ine sahip olduğunu belgelemek:

I. MCSA: SQL Server 2012/2014,

2. MCSA: SQL Server 2016 Database Development.

c) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirme alanında en az 10 (on) yıl çalıştığını belgelemek,

d) B üy ilk ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kuramlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 10 (on ) yıl çalışmış olmak,

c) Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak,

f) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Veri tabanı sistemleri konularında en az 10 (on) yıllık tecrübe sahibi olmak,

h) Visio, Enterprise Architect, Draw.io gibi araçlardan biri ile yazılım modcllcme (UML) konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak ve belgelendimıek ve Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

j) İTİL konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Agile veya SCRUM yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

1) Yazılım test teknikleri (unit test, ui test vb.) ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

m) Sürekli Entegrasyon,'Sürekli Dağıtım (Devops) konularında bilgi sahibi olmak,

n) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

o) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

p) Tercihen CM MI süreçleri konusunda en az I (bir) yıl deneyim sahibi olmak,

q) Proje yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

r) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

s) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, t) Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve en az 1 projede uygulamış olmak,

u) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS, HTML gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

v) .NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

w) Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Nhibernate, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

x) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,

y) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

z) MS SQL, PostgreSQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

aa) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

bb) ETL konusunda deneyim sahibi olmak,

cc) Big Data konusunda tercihen tecrübe sahibi olmak,

dd) J2EE mimarisinde tercihen deneyim sahibi olmak,

ee) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,

ff) Versiyon lama araçları (Git, TFS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

gg)Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

hh) En az 8 yıl .NET Framework, C# ve ASP.NET ile uygulama geliştirdiğini belgelemek.

2. Kıdemli Yazılını Geliştirme Uzmanı ve Mimarı (B Grubu)

(1 Kişi Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu

kurum ve kuruluşlarında yahut en az 2.000 (iki bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirme alanında en az 7 (yedi) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Aşağıda yer alan eğitimlerden en az üçünü aldığını belgelemek,

1. Web Uygulamaları Güvenliği

2. Veri tabam Güvenliği

3. Microsoft Sistemleri Güvenliği

4. Unix/Linux Güvenliği

5. Microsoft Azure DevOps

6. Güvenli Yazılım Geliştirme

7. Proje Yönetimi

8. SPICE (Software Process Evolution)

c) .NET Framework, .Net Core, ASP.NET, C#, MVC ile yazılım geliştirme konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

d) ,NET teknolojileri kullanarak masaüstü ve çok katmanlı web tabanlı yazılımlar geliştirmiş olmak,

e) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az biri (Vue, Angular, React, Jquery), CSS, HTML gibi web teknolojilerinde konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, SQL konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) İlişkisel olmayan (NoSQL) veri tabanları (Mongo vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Ölçeklenebilir kurumsal web tabanlı uygulama tasarlama, geliştirme konularında tecrübeli olmak,

i) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri, SOAP, WCF, REST APT, Mikroservis gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programming, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,

1) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

m) Versiyonlama araçları (Azure DevOps (TFS), Git vb.) kullanmış olmak,

n) Tercihen mobil platformlar ( Android, IOS) için uygulama geliştirmiş olmak,

o) Tercihen yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

p) Tercihen kurumsal yönetim sistemlerinde görev almış olmak,

q) Tercihen DevOps süreçlerinde tecrübeli olmak.

3. Kıdemli Yazılım Uzmanı ve Yapay Zeka Çözüm Mimarı

(1 Kişi -Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 2.000 (iki bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirme veya veri mühendisliği alanlarında en az 7 (yedi) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Kurumsal ölçekte yazılım mimarisinin oluşturulması, güncellenmesi, gereksinimlerin tanımlanması, altyapıların modernizasyonu ve teknoloji dönüşüm projelerinde görev almış olmak,

c) Yazılım kalite güvencesi, değişiklik yönetimi, yazılım doğrulama ve sürüm geçiş süreçlerinin tasarımı ve denetimi konularında deneyim sahibi olmak,

d) Yazılım geliştirme ekiplerini yönetme, teknik rehberlik sağlama ve mimari karar süreçlerine liderlik etme konusunda tecrübeli olmak,

e) Yüksek erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve performans optimizasyonu gerektiren sistemlerin mimari tasarımında görev almış olmak,

f) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçlerinin kurumsal düzeyde uygulanması, iyileştirilmesi ve denetlenmesi konularında tecrübeli olmak,

g) Güvenli yazılım geliştirme ilkelerini mimari düzeyde uygulayabilecek tecrübeye sahip olmak,

h) Kurumsal kimlik yönetim altyapılarının (OAuth2, OpenlD Connect, SSO, e-İmza, Mobil İmza vb.) mimari tasarımı ve entegrasyonu konularında deneyimli olmak,

i) Kurumsal ölçekte proje yönetim metodolojileri (Agile, Scrum, Kanban, Waterfall) uygulama ve yönlendirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) ELK Stack, OpenSearch veya benzeri merkezi loğlama ve gözlemlenebilirlik platformlarının kurulumu, yapılandırması ve optimizasyonu süreçlerinde deneyimli olmak,

k) .NET ORM teknolojilerini kullanarak uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET ve US teknolojilerle uygulama geliştirmiş, yayınlamış olmak,

m) JavaScript, jQuery, AJAX, HTML, CSS vb. teknolojiler konusunda deneyimli olmak,

n) Çok katmanlı uygulama geliştirme, web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows servisleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) DDD (Domain Driven Design), Event Sourcing, CQRS, Mediator ve Clean Architecture konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Apache Kafka gibi mesaj kuyruğu yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Oracle, PostgreSQL, MSSQL gibi ilişkisel veri tabanlarından en az biriyle uygulama geliştirme, SQL programlama ve veri tabanı tasarımı konularında en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,

r) Yazılım versiyon kontrol sistemlerini (TFS, Git vb.) aktif olarak kullanmış olmak,

s) Kurum verileri üzerinde veri analitiği, makine öğrenmesi veya istatistiksel analiz projeleri geliştirmek,

t) Makine öğrenmesi kapsamında eksik verilerin çıkartılması, anormal değerlerin belirlenmesi, sınıflanması gibi çalışmaları en az bir kurumsal projede yapmış olmak, u) Veri toplama, ETL ve otomasyon süreçlerinde; RPA (Robotic Process Automation) araçları veya özel çözümler kullanarak en az bir kurumsal projede görev almış olmak,

v) RAG (Retrieval-Augmented Generation) tabanlı Yapay Zeka çözümlerinde bilgi sahibi olmak,

w) OpenAI API ve benzeri LLM servislerini kurumsal sistemlere entegre etmek,

x) PostgreSQL ve PgVector kullanarak anlamsal arama, embedding ve vektör tabanlı veri mimarileri oluşturmak,

y) Makine öğrenmesi kapsamında denetimli öğrenme algoritmaları ile usulsüzlük tespiti ve anamoli analizleri yapmak,

z) RESTful servisler (.NET, Python, Javascript ...) geliştirmek ve önyüz ekipleriyle entegre çalışmak,

aa) Yazılım teknik dokümantasyon ve mimari validasyon süreçlerini yürütmek,

bb) Analitik düşünme, stratejik planlama, liderlik ve ekip yönlendirme becerisine sahip olmak,

cc) Tercihen Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Eğitimi almış olmak, dd) Tercihen İş Zekası platformlarından birinin eğitimini almış olmak.

4. Kıdemli İş Zekası Uzmanı (C Grubu)

(1 Kişi -Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 4(dört) yıl iş zekası, veri analiz alanlarında veya veri yönetim biriminde yönetici olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Veri ambarı modelleme mantığına hakim olmak,

c) İş zekası platformlarında analitik uygulamalar ve dashboard geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) ETL süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) OLAP vc OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

t) Oracle WebLogic Server Console ve Oracle Weblogic Server Enterprise Manager üzerinden sunucu yönetimi ve Oracle Business Intelligence yetki kontrolleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Oracle Business Intelligence Sürüm geçişleri ve patch geçme işlemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Tercihen büyük veri altyapısı ile hizmet veren projede çalışmış olmak,

j) Tercihen Linux/Unix kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) Apache Iceberg veri gölü / tablo formatı ile çalışma konusunda deneyim sahibi olmak,

1) SingleStore (MemSQL) veri tabanı üzerinde analitik ve/veya operasyonel iş yükleriyle çalışma deneyimine sahip olmak.

5. Kıdemli Sistem Uzmanı (C Grubu)

(1 Kişi -Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yönetimi alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

I. Vmware Certified Professional (VCP)

2. Microsoft Certified System Associate (MCSA)

3. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

c) Vmware Cloud Foundation (VCF), ESXi, Vcenter, NSX, VCF Operation, VCF Automation konularında tecrübe sahibi olmak,

d) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak, e) Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Microsoft Exchange, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünlcri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster(kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

g) Active Directory güvenliği hakkında tecrübeye sahip olmak,

h) İyi derecede Powershell scripting tecrübesine sahip olmak,

i) Uygulama sunucuları (IIS, Apache vb.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) System Center ürünleri (SCO, SCCM, SCOM) konularında ileri seviye tecrübe sahibi olmak,

k) System Center Configuration Manager (SCCM) ile işletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması, dağıtılması ve sorun çözümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

1) Yedekleme ve Replikasyon konularında ve uygulamalarında (Networker, Data Domain, Veeam vb.) tecrübe sahibi olmak,

m) Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Load Balancer (Yük Dengeleme) hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Antivirus, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konulannda tecrübe sahibi olmak,

p) Teknik şartname oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,

q) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

r) Tercihen; ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almış olmak,

s) Tercihen, belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine, yoğun iş temposuna ve takım çalışmasına uyum sağlayabilir olmak,

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) (C Grubu)

(1 Kişi -Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 2.000 (iki bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirme alanında en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Yazılım kalite güvencesi, sürüm ve değişiklik yönetimi süreçlerinde aktif rol almış olmak,

c) İş süreçlerinin analiz edilmesi ve kurumsal mimari ilkeleri doğrultusunda uygulamaya dönüştürülmesi konularında bilgi sahibi olmak,

d) NET Core ve güncel sürümleriyle uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,

e) ASP.NET, C# ve IIS platformlarında kurumsal uygulama geliştirmiş olmak,

f) JavaScript, HTML, CSS ve benzeri ön yüz teknolojilerinde deneyimli olmak,

g) Angular veya React ön yüz frameworkTerinden en az biriyle uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

h) Web servisleri (REST, SOAP, WCF) ve Windows servisleri geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

i) RabbitMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Enterprise Software Architecture, Nesneye Dayalı Programlama ve ORM (Entity Framework, Dapper) konulannda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,

I) Redis veya benzeri önbellekleme sistemlerinin kullanımında deneyimli olmak,

m) Yazılım sistemlerinin güvenlik, performans ve hala ayıklama süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

n) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

o) Versiyon kontrol sistemleri (Git, Azure DevOps(TFS) vb.) kullanma konusunda deneyimli olmak,

p) Belgeleme, raporlama ve takım içi iletişime önem vermek; yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek,

q) Ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

r) Linux ve Windows tabanlı web sunucularında uygulama yayınlama ve temel yönetim deneyimine sahip olmak,

s) Yeni teknolojileri öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olmak.

t) Çok katmanlı mimaride Windows servisleri veya web servisleri (SOAP, REST, WCF) geliştirme tecrübesine sahip olmak,

u) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla proje yürütmüş olmak,

v) Proje yönetimi standartlan (Agile, Scrum, Kanban vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

w) Yazılım sistemlerinin güvenlik, performans ve sorun giderme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

x) Tercihen, güvenli yazılım geliştirme veya OWASP temelli güvenlik farkındalıgı eğitimi almış olmak.

7. İş Zekası Uzmanı (D-l Grubu)

(Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde iş zekası alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Oracle BI, IBM Cognos, PowerBI, Tableau vb. iş zekası platformlarından herhangi birinde analitik raporlar üretmek ve veri görselleştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) İleri seviye SQL bilgisine sahip olmak,

d) Tercihen, ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Tercihen, veri ambarı modelleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Tercihen, büyük veri kurulum, yapılandırma ve idame projesinde görev almış olmak.

8. Veri Tabanı Uzmanı (D-l Grubu)

(Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl veri tabanı yönetimi alanında çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Veri tabanı tasarım, kurulum, izleme ve yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Backup, recovery, performans, SQL Tuning, prosedürel SQL konularında bilgi sahibi olmak,

d) Felaket yönetimi ve iş sürekliliği konularında bilgi sahibi olmak,

e) Veri tabanı mimarisi ve optimizasyonu hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Always On Availability Group, Failover Cluster, Log Shipping ve diğer HA/DR yapıları hakkında bilgi sahibi olmak,

g) PostgreSQL veri tabam yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri kurulum ve yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Tercihen Shell scripting ile veri tabanı yönetim seriptlen geliştirmiş olmak,

j) Tercihen açık kaynak veri tabam dönüşüm projesinde görev almış olmak.

9, Sistem Uzmanı (D-l Grubu)

(Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yönetimi alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Vmware Cloud Foundation (VCF), ESXi, Vcenter, NSX, VCF Operation, VCF Automation konularında bilgi sahibi olmak.

c) Microsoft Windows Server 2016 ve üzeri versiyonlu sunucularda bakım, izleme, sorun çözme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

d) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

e) Powershell scripting tecrübesine sahip olmak,

f) Microsoft Exchange Server 2016, 2019 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım konularında tecrübe sahibi olmak,

g) Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) yönetim ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

h) Veri Depolama Sistemleri ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda bilgi sahip olmak,

i) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve performans problemlerinin çözümü gibi konularda bilgi sahibi olmak,

j) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi sahip olmak,

k) Replication, Backup ve Recovery konularında bilgi sahibi olmak,

1) Sunucu donanımları ve kontigürasyonlan (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Tercihen, belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna ve takım çalışmasına uyum sağlayabilir olmak,

n) Tercihen, ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almış olmak.

10. Ağ Uzmanı (D-l Grubu)

(Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde ağ yönetimi alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Tercihen; aşağıdaki ağ ve güvenlik çözümleri ve konularından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu belgelemek;

1. NAC- Network Access Controller,

2. Aruba Ağ Kontrol Cihazı,

3. Network Güvenliği- kablolu ve kablosuz ağlarda güvenlik,

4. Kablolu ve Kablosuz ağların kurulumu ve konfigürasyonu,

5. Huawei NCE Campus çözümünün kurulumu ve konfigürasyonu.

c) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, neteat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yerel Ağ Alanı (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Ağ Alanı (WAN), Kablosuz Yerel Ağ Alanı (WLAN), Sanal Yerel Ağ Alanı (VLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), İPSEC, SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802. lx ağ teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Firewall, Omurga, Router, Switch, Web Güvenlik Duvarı (WAF), Yük Dengeleme Cihazları (Load-Balancer) Kablosuz Ağ yapılandırması ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

f) 1SO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, KVKK, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak, Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,

g) İş sürekliliği konusunda bilgi sahibi olmak, dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

h) Tercihen;

I. Huawei Networks cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,

2. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarıyla alındığı bir süreçte aktif rol aldığını belgelemek,

i) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna ve takım çalışmasına uyum sağlayabilir olmak,

j) Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği konuları ile Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

11. Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) (D-l Grubu)

(Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 3.000 (üç bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

a) Design Pattern, Object Oriented Programing konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) .Net, ASP.NET, C#, MVC, Entity Framework ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

c) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri, SOAP, WCf, API, Mikroscrvis gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az biri (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Versiyonlama araçları (Git, TFS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Tercihen yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

j) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

12. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (D-l Grubu)

(Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Yazılım Geliştirici olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) J2EE, Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri. Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,

c) AngularJS'te bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON) ve REST mikro servisler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) HTML5, CSS, Bootstrap, Jquery veUML konularında tecrübe sahibi olmak,

g) Edipse, STS veya NetBeans uygulama geliştirme araçlarından birinde çalışmış olmak,

h) Versiyonlama araçlarından (Git, TFS, SVN) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Tercihen, mobil platformlar için (Android, IOS) uygulama geliştirmiş olmak,

j) Tercihen, Junit test framework'ünde tecrübe sahibi olmak.

13. Analiz ve Test Uzmanı (D-2 Grubu)

(1 Kişi -Tanı Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) En az 8 (sekiz) yıl iş analisti ve test uzmanı olarak kurumsal projelerde görev yapmış olmak,

c) Biriminin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı gereksinimlerinin, iş süreçlerinin analiz dokümanlarını hazırlamak,

d) Yazılım geliştirme süreci genelinde yazılım geliştirme ekipleri ile koordineli çalışarak iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak,

e) Ürün tasarım, geliştirme, entegrasyon faaliyetlerine gereksinimleri belirlemek,

i) Paydaş toplantılarına katılmak, dokümante etmek, ilgilileri ile paylaşmak

g) İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları (MS Visio, Draw.io) kullanabiliyor olmak,

h) Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara problem çözüm desteği vermek, kullanıcı kılavuzları ve yardım videoları oluşturmak

i) Kullanıcı deneyimi çalışmalarında tecrübe sahihi olmak,

j) Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,

k) Nesne yönelimli programlama (OOP), web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında bilgi sahibi olmak,

1) İlişkisel veri tabanı konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

n) Tercihen: aşağıdaki sertifikalara sahip olmak,

1. Certified Business Analysis Professional (CHAP),

2. Certification of Capability in Business Analysis (CCBA),

3. Managing Projects with Microsoft Project (MCP),

II. İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu, (Başvuru Formunun doldurulması zorunlu olup, tercihte bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Birden fazla grup ve pozisyona başvuru ile başvuru formu gönderenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.) (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan fonu)

b) KPSS sonuç belgesi,

c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)

d) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği, (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

e) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge, (Transkript belgesi kabul edilecektir. )

f) Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. Başvurduğu hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen hizmetler için) veya SGK Prim Ödeme Belgesi, (özel sektörde çalışmış olanlar için)

g) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş,

h) Özel Şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübeyi gösteren belgeler,

i) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

j) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)

k) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

(e-Devlet üzerinden alınabilmektedir.)

Belge istenen hallerde ilgili belgenin ibrazı zorunludur. Talep edilen belgeleri (KPSS sonuç belgesi ve yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge hariç) eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son başvuru tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son başvuru tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar ilan edilen grup ve pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 09/02/2026 tarihinden 27/02/2026 tarihi mesai saati bitimine kadar "T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat / Çankaya / Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

TV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ

DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, son iki yılda yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir başvuru grubu için en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V. SINAV KONULARI YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav konuları, başvurulan grup ve pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel vc özel şartlarda belirtilen tüm konular vc hususlardır.

Sözlü Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınav, Başkanlığın; "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat / Çankaya / Ankara" adresinde, www.sayistay.gov.trkurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir grup için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve İŞE BAŞLAMA

Grup ve pozisyon için başan sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren cn geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen vc belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.

Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının aşağıdaki tabloda her bir grup vc pozisyon için belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılmayacaktır.