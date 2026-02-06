Ana sayfa4/B İlanları

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 06 Şubat 2026 00:25, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 00:26
Milli Eğitim Bakanlığı 826 sözleşmeli personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN İLAN

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

a) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi olanlardan,

b) MEB kadrolarında görev yapan doktora veya daha üst akademik unvana sahip olanlardan,

c) MEB'de öğretmen olarak görev yapıyor olmak kaydıyla uzman öğretmen/başöğretmen Unvanına sahip olanlardan

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 826 (sekiz yüz yirmi altı) sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecektir.

Öğretim üyesi kadrolarından başvuran adaylar Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulun teklif ettikleri arasından Bakan onayı ile belirlenecektir. MEB kadrolarından başvuran adaylardan, Yönetmelik eki Ek-1 Eğitim Personeli Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucuna göre belirlenen kontenjanın 3 (üç) katı aday 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli eğitim personeli alınacaktır. Yapılacak olan istihdama ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr / www.akademi.meb.gov.tr / www.personel.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

