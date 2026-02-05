Afyon Kocatepe Üniversitesi 5 İşçi Alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır Şanları taşıyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gun içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifte ile giriş yaparak www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA YERİ: Afyon Kocatepe Üniversitesi

AÇIKLAMALAR

I. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir. Birden fazla pozisyona müracaat edenlerin başvulularının hepsi iptal edilecektir.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görev inden veya meslekten ihraç edilenlerin başvurulan kabul edilmeyecektir

3 Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünce ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KIRASI USULÜNE TABİ

TALEPLERDEN; Hayvan Yetiştiricisi, Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) ve Kepçeli Araç Operatörü mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun gönderdiği ve talep şanlarına uyan başv uru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dön) katı asıl ve 4 (dön) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir

4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadrolann nitelik ve şanlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 maddesinde belinden "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkur yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasından www.aku.cdu.tr takip etmeleri gerekmektedir.

7. Noter Kurası sonucuna göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünce alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenecektir

8. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

I. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (I). (4). ve (7) numaralı alı bentlerinde belinden şanları taşımak

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartlan taşımak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara beş gün başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır

7. Başvuran adaylar Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünde diğer çalışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

9. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat kanştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahkum olmamak

10. Kamusal haklan kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

II. 18 yaşını tamamlamış, ilanın son günü itibanyla 35 yaşından gün almamış olmak

12. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

13. Üniversitemiz Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Konya Karayolu 18. Km üzerinde olup, ulaşım personelin kendisi tarafından sağlanmaktadır.

ÖZEL ŞARTLAR

Hayvan Yetiştiricisi

. B Smıfı veya üstü ehliyete sahip olmak.

. MEB Onaylı veya Sürekli Eğitim Merkezlerinden alınmış Süru Yönetimi Belgesine sahip olmak.

. örgün eğitimde kayıtlı öğrenci olmamak.

Tarım İşçisi

. B sınıfı veya üstü ehliyete sahip olmak.

. Orgun eğitimde kayıtlı öğrenci olmamak.

Kepçeli Araç Operatörü

. G sınıfı ehliyete sahip olmak.

. Psikoteknik Belgesine sahip olmak.

. Beko leader (Lastik Tekerlekli) İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi)" ne sahip olmak.

. Alanıyla ilgili en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (E-devletten alınan karekodlu Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü veya onaylı Bonservis Belgesi ile belgelemek.

. örgün eğitimde kayıtlı öğrenci olmamak

Kl RA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ. Kl RA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ. YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

I. Kura işleminin 16.02.2026 tarihinde pazartesi günü saat 14:00'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, Gazlıgöl Yolu üzeri Ataturk Kongre Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca web sayfasından www.aku.edu tr duyurulacaktır

2. Sözlü Sınavın 26.02.2026 tarihinde perşembe günü saat 10:00'da Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ahmet Necdet Sezer Kampusu Gazlıgöl Yolu üzeri adresinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca web sayfasından www.aku,edü.tr duyurulacaktır

3. Kura çekimi Afyon Kocatepe Üniversitesi YouTube kanalından online olarak yayınlanacaktır

KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SÖZLÜ MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN ASIL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER. TESLİM TARİHİ VE VERİ

I. Başvuru dilekçesi

2. Nüfus cüzdan aslı ile birlikte I adet fotokopisi

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden)

4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden)

5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte I adet fotokopisi (E-devlet sistemi üzerinden)

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden)

7. SGK' dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet sistemi üzerinden)

8. Görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını gösterir sağlık raporu

9. İlgili kadrolara yönelik talep edilen belgeler ve sertifikalar

10. Sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar 17-23 Şubat 2026 tarihleri arasında başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin tüm evraklarını Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir Yedek adayların çağrılması durumunda evrak teslim tarihi web sayfasından duyurulacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ

I. Noter kurası / sözlü sınav ile atanmaya hak kazanan asıl aday lar istenilen belgeleri şahsen Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına (Ahmet Necdet Sezer Kampusu Rektörlük B Blok 2. Kat) teslim edecektir Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır .Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şanıyla belgelerini noter vekaletiyle yakınlan aracılığıyla teslim edebileceklerdir

2. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başla yamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamalan gerekmektedir

3. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayan, deneme süresi içinde işten aynlan, belinden süre içerisinde belge teslim etmeyen feragat eden veya başvuru şanlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek listeden atama yapılacaktır

4 Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup adayların adresine posta yolu ile aynca tebligat yapılmayacaktır

1064/1-1